Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Productos ilegales

Shein retira sus muñecas sexuales con apariencia infantil y abre una investigación interna tras la polémica desatada en Francia

La marca confirma que ha prohibido permanentemente "todas las cuentas de vendedores vinculadas a productos de muñecas sexuales ilegales o que no cumplen con la normativa" y ha abierto una investigación para saber "cómo estos anuncios eludieron las medidas de control de la plataforma"

Un anuncio de Shein a la entrada de los grandes almacenes BHV de París, este martes.

Un anuncio de Shein a la entrada de los grandes almacenes BHV de París, este martes. / AURELIEN MORISSARD / AP

Leticia Fuentes

Leticia Fuentes

Paris

Shein continúa en el punto de mira del Gobierno francés tras la polémica por la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil en su plataforma. A pesar de que el gigante asiático retiró rápidamente de su catálogo estos productos, las autoridades francesas mantienen abierta una investigación, no solo a la compañía por lo que consideran una infracción grave, sino también a los compradores de estas muñecas.  

"Nos tomamos este asunto muy en serio", insistían desde Shein este martes a EL PERIÓDICO. La marca confirma que ha prohibido permanentemente "todas las cuentas de vendedores vinculadas a productos de muñecas sexuales ilegales o que no cumplen con la normativa" y ha abierto una investigación para saber "cómo estos anuncios eludieron las medidas de control de la plataforma". El organismo francés de defensa del consumidor expresó su preocupación este fin de semana por la descripción y la clasificación de las muñecas, afirmando que dejaba "pocas dudas sobre la naturaleza de pornografía infantil del contenido".

En el trabajo de la compañía por averiguar cómo estos vendedores han podido saltarse el filtro de seguridad, Shein reforzará “su lista negra de palabras clave para prevenir aún más los intentos de los vendedores de eludir las restricciones de publicación de productos”, se lee en el comunicado emitido.

Shein en el punto de mira de la política

La llegada de la tienda física de Shein al país de la moda ha levantado importantes ampollas. Más allá de los clientes habituales, pocos son los que ven con buenos ojos la instalación de su primera tienda en los almacenes de BHMV de la céntrica calle parisina de Rivoli.  

"Permitir que Shein crezca significa permitir que prospere un modelo de ropa de plástico, fabricada en Asia en condiciones laborales y salariales inhumanas, para luego importarse en aviones de carga y usarse muy poco. Como resultado, estas prendas terminan en vertederos gigantescos e incontrolados en África", denunciaron los diputados del Partido Verde parisino en un artículo de opinión publicado en Libération

No solo ellos, también el ministro de trabajo se mostró reacio a la instalación de esta nueva boutique. "Estamos ante un caso de 'dumping', es decir, nos atacan con exportaciones a precios muy bajos", criticó, insistiendo en que toda la industria textil está amenazada, incluyendo los pequeños comerciantes.

El único que ve algo positivo en la llegada de Shein a Francia es el director de Société des Grands Magasins (SGM) y propietario de BHV París, quien espera la llegada "de mucha gente" a la inauguración de la primera tienda física del gigante asiático que tendrá lugar este 5 de noviembre. "Creo que funcionará, y si no, lo dejaré. Necesitamos darle tiempo", insistía y se defendía señalando a otros modelos parecidos ya existentes en Francia, como Primark.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Crónica de Badajoz invita a bollos de La Cubana, café y chocolate para inaugurar su sede
  2. Nueva pelea en la Urbanización Guadiana de Badajoz: un hombre resulta herido en la cabeza
  3. Una campaña en Badajoz anima a recurrir la nueva tasa de basura para que se anule y se devuelva
  4. Se acabó el usar y tirar: Crece en Badajoz la reparación de electrodomésticos frente a la compra de nuevos
  5. Badajoz estrena este sábado 8 de noviembre su mercado de flores y plantas en la plaza Alta
  6. El barrio pacense de Cerro Gordo estrena su propia mansión encantada
  7. El PSOE exige el cese de una trabajadora de confianza del alcalde de Badajoz por comentarios homófobos
  8. ¿Quién es Leonor Celdrán, la trabajadora del Ayuntamiento de Badajoz que el PSOE pide cesar?

Juan Carlos I asegura que nunca se recuperó de la desgracia de la muerte de su hermano

Juan Carlos I asegura que nunca se recuperó de la desgracia de la muerte de su hermano

El rey Juan Carlos reconoce por primera vez "relaciones extraconyugales", pero las reduce a "deslices"

El rey Juan Carlos reconoce por primera vez "relaciones extraconyugales", pero las reduce a "deslices"

Gallardo acepta debatir en RTVE y reta a los partidos a un cara a cara también en Canal Extremadura

Gallardo acepta debatir en RTVE y reta a los partidos a un cara a cara también en Canal Extremadura

El Team Black Panthers de Almendralejo triunfa en el Mundial XFC Roma 2025

El Team Black Panthers de Almendralejo triunfa en el Mundial XFC Roma 2025

"Hablar de terrorismo no es buscar revancha": expertos y periodistas reflexionan en las aulas extremeñas sobre la radicalización y la historia de ETA

"Hablar de terrorismo no es buscar revancha": expertos y periodistas reflexionan en las aulas extremeñas sobre la radicalización y la historia de ETA

Los líderes nacionales hacen cola en la precampaña extremeña: Belarra visitará la Feria de Apicultura de Las Hurdes

Los líderes nacionales hacen cola en la precampaña extremeña: Belarra visitará la Feria de Apicultura de Las Hurdes

Teresa Olivera, abuela de Caroline, en uno de sus múltiples llamamientos para encontrar a su nieta.

Teresa Olivera, abuela de Caroline, en uno de sus múltiples llamamientos para encontrar a su nieta.
Tracking Pixel Contents