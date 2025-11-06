Francia intensifica su ofensiva contra Shein y ordena inspeccionar todos los paquetes de la firma china

La guerra del Gobierno francés contra Shein continúa. Este jueves, la ministra de finanzas públicas, Amélie de Montchalin, anunció un gran operativo en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle para inspeccionar todos los paquetes procedentes de la plataforma Shein.

Este operativo, que ya había sido puesto en marcha discretamente el pasado lunes cuando los servicios de paquetería recibieron un aviso para revisar dichos envíos, ayudó a la policía a detener a un hombre de 56 años en Bouches-du-Rhone por la compra de una de las muñecas sexuales con apariencia infantil que han provocado que el Ejecutivo galo bloquease este miércoles la web de la compañía.

La mañana del jueves, las autoridades quisieron ir más allá y una comitiva de funcionarios, la policía de aduanas y la policía de transporte aéreo encabezada por la ministra de finanzas públicas se personó en el principal aeropuerto de París para inspeccionar el 100% de los paquetes de Shein. La sorpresa llegó cuando se encontraron que tres cuartas partes de los paquetes que llegan a Francia proceden de China.

Un increíble volumen de compras al gigante asiático, de los cuales muchos no cumplen con los estándares marcados por la legislación francesa, alarmó al Gobierno. "Los primeros resultados revelan productos no conformes e ilegales: cosméticos no autorizados, juguetes peligrosos para niños, productos falsificados y electrodomésticos defectuosos", informó la ministra y recordó que cada año "el 95% de los paquetes procedentes de China transitan por aquí antes de ser distribuidos por todo el país". Según el ministerio, se esperaba que a lo largo de la jornada se llevase a cabo el control de 200.000 paquetes.

El ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, celebró el paso de su Ejecutivo, pero señaló la necesidad de "ir más lejos", reclamando acciones de la UE contra esta empresa fundada en China y con sede en Singapur.

Este nuevo movimiento de las autoridades francesas se produce un día después de que el Gobierno iniciara una investigación y un procedimiento para suspender la plataforma tras las denuncias recibidas por varios organismos por la venta de muñecas sexuales. Un escándalo que también afecta a otras plataformas como AliExpress, Temu o Wish, bajo duras investigaciones por la supuesta "difusión de mensajes violentos, pornográficos o contrarios a la dignidad accesibles a menores". Francia ya ha multado hasta en tres ocasiones este año a Shein por un total de 191 millones de euros por incumplimiento de la legislación sobre "cookies", promociones falsas, información engañosa y la no declaración de microfibras plásticas.

Desde este miércoles, el rey de la moda rápida tiene 48 horas para cumplir con la legislación francesa y evitar así que el Gobierno bloquee la plataforma digital en territorio francés. El ultimátum ha obligado a la marca a suspender la venta de productos de terceros por precaución, ante la incapacidad de revisar todo su catálogo.

Shein, por su lado, ya ha abierto una investigación para saber cómo estos vendedores externos han conseguido burlar los filtros de seguridad e insiste en que se toman lo sucedido "muy en serio".

