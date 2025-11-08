PI STUDIO

Las imágenes de la masacre en el oeste de Sudán

Decenas de cadáveres amontonados, ejecuciones sumarias y soldados que presumen del número de civiles y militares que han matado, son algunas de las dramáticas imágenes que combatientes del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) han compartido en redes sociales tras su ofensiva contra la estratégica ciudad de Al Fasher, en el oeste de Sudán.