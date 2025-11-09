Seísmo
Alerta de tsunami en Japón tras un terremoto de magnitud 6,7 en el noreste del país
El seísmo se produjo frente a las costas de Iwate, que resultó una de las regiones más afectadas, junto con la vecina de Miyagi
EFE
Seul
Un fuerte terremoto de 6,7 grados de magnitud sacudió este domingo el noreste de Japón, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), desatando una alerta de tsunami.
El seísmo se produjo frente a las costas de Iwate poco después de las 17:03 hora local (08:03 GMT), según JMA.
Tuvo una intensidad de 4 en la escala japonesa de 0 a 7 en las zonas más afectadas de Iwate y la vecina prefectura de Miyagi.
- Se cumplen 28 años de la riada en Badajoz: 'Necesitamos pasar página
- Muere una persona al precipitarse desde una ventana del hotel Zurbarán (Badajoz)
- Aparece fallecida una mujer en la piscina de su casa en Badajoz
- El primer mercado de flores atrae a cientos de personas a la plaza Alta de Badajoz
- Método del Gigoló': Detienen a un hombre que seducía a mujeres y les robaba joyas y dinero
- Gragera sobre el recurso contra la tasa de basura en Badajoz: 'Hemos hecho la mejor ordenanza posible con una mala ley
- Ana Suárez, madre de un niño con enfermedad rara de Badajoz: 'Solo pido a la sociedad comprensión y que lo hagan feliz
- Detenidos dos hombres en Badajoz por intentar atropellar a varios agentes de policía