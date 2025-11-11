EEUU obtiene una ganancia millonaria por su apoyo financiero a Milei antes de las elecciones argentinas

El auxilio financiero de la Administración de Donald Trump al ultraderechista argentino Javier Milei para que gane las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre ha redundado en rédito económico para Estados Unidos de unos 200 millones de dólares. El propio secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, confirmó los beneficios inmediatos del primer tramo de la asistencia a Argentina al comprar pesos depreciados y, cuando cayó el precio del dólar por las novedades políticas, volver a recomprar más barata a la propia moneda norteamericana. "Pusimos a disposición una línea de crédito (de 20.000 millones de dólares). Se utilizó una pequeña cantidad, y hemos obtenido una ganancia", dijo a la cadena MSNBC. Bessent, quien tuvo una activa participación en la campaña electoral del país sudamericano a través de X, se negó a hablar de un "rescate" a un Gobierno en problemas como estaba el del anarcocapitalista semanas antes de la contienda: "En la mayoría de los rescates financieros no se gana dinero. El Gobierno estadounidense sí ganó".

La ganancia fue doble. De un lado política, porque, remarcó el funcionario, se "estabilizó" a un presidente que es "uno de nuestros grandes aliados en América Latina". Pero a la vez, Bessent aposto por fortalecer al peso argentino para después cobrar por caja. Desde EEUU se habían adquirido millones de pesos, la moneda argentina, directamente en el mercado local para calmar el frente cambiario en medio de la incertidumbre electoral. Ese fue apenas un paso de una jugada mayor.

De acuerdo con el diario La Nación, desde la semana pasada había versiones sobre operaciones del Banco Central (BCRA) que involucraban un posible uso de la asistencia norteamericana "para restituir dólares utilizados previamente en el mercado cambiario, así como para efectuar el pago pendiente al Fondo Monetario Internacional (FMI)" de 800 millones de dólares. De la lectura de un balance del propio BCRA "surgió que el Tesoro norteamericano podría haber desarmado en los días posteriores a la elección legislativa las apuestas que hizo al peso en las semanas previas a esos cruciales comicios para contener la escalada del tipo de cambio". La estimación es que "obtuvo una ganancia que rondó el 10%, considerando la renta obtenida en pesos y la baja del billete (norteamericano), tomando en cuenta que se estima que habría aportado al mercado unos 2000 a 2100 millones de dólares en las semanas previas a las elecciones" de la asistencia total, señala la publicación sobre la base de informaciones de un operador que prefirió el "anonimato".

Con una larga trayectoria en el universo especulativo, en parte al lado de George Soros, Bessent reconoció en la entrevista que sabía de antemano que el lucro era posible si Milei "ganaba por una abrumadora mayoría". Y añadió, en alusión a los ataques en el Caribe sur y el Pacífico colombiano: "Yo prefería usar la paz a través de la fortaleza económica que tener que disparar contra lanchas de narcotraficantes que se acercaban a la costa".

