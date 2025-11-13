El Parlamento Europeo aprueba para la dana de Valencia el segundo mayor fondo ante catástrofes de su historia

Con 10 votos en contra de los más de 635 emitidos, y un sonoro aplauso, el Parlamento Europeo ha aprobado este jueves el Fondo de Solidaridad de 946 millones de euros para la dana. El botón pulsado por los miembros de la eurocámara hace realidad el segundo mayor desembolso en la historia de este mecanismo, 946 millones que irán para la reconstrucción de las zonas dañadas por la riada, solo por detrás de los 1.200 millones destinados a Italia por los terremotos de 2015 y 2016.

Superado el aniversario de la barrancada y tras diez meses y medio de trámites desde que el Gobierno de España hiciera la solicitud formal a la Comisión Europea para recibir el Fondo de Solidaridad, principal instrumento de la Unión para apoyar la recuperación de catástrofes naturales, su aprobación ha recibido este jueves el visto bueno del Parlamento Europeo. Lo ha hecho con un amplio margen de apoyos, 622 votos favorables frente a 10 en contra y tres abstenciones.

El acuerdo ha sido amplio con el respaldo de las principales familias europeas y, sobre todo, de todos los eurodiputados españoles y, por ende, de los cinco valencianos presentes. La única nota discordante ha sido el rechazo de 10 eurodiputados, todos vinculados a grupos de ultraderecha, entre ellos, cuatro del Grupo de Patriotas por Europa (tres miembros de Países Bajos y una de Reagrupamiento Nacional francés), al que esta adscrito Vox, y seis del Grupo de Conservadores y Reformistas, al que está inscrito el exsocio de Alvise Pérez, Diego Solier.

La votación ha llegado tras la única intervención de la eurodiputada del PSPV, Sandra Gómez, quien ha ejercido de ponente del informe que habilita este desembolso desde que aterrizara en la eurocámara desde la Comisión Europea. "Vamos a aprobar una ayuda histórica, pero histórica no quiere decir suficiente, apenas llega al 10% del dinero invertido en Valencia", ha señalado la europarlamentaria socialista quien ha hecho un llamamiento a la UE por una "Europa solidaria que ayude a los territorios vulnerables".

Sandra Gómez interviene en el plenario del Parlamento Europeo, este jueves. / Levante-EMV

Pese al amplio consenso de la medida, su intervención de dos minutos ha generado reproches desde los escaños de la derecha cuando se ha referido al posible pacto entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana en el que eliminar el Pacto Verde Europeo puede ser una de las condiciones en la negociación. "Que sepan que ese pacto que quieren eliminar va contra el cambio climático que ha dejado decenas de muertos y miles de familias destrozadas", ha indicado.

"Voluntad de ayudar"

Según ha señalado, el Parlamento Europeo está compuesto por "720 personas muy diferentes, pero hay una cosa que nos une: la voluntad de ayudar para que las víctimas sepan que la dignidad y la memoria de lo que ha ocurrido va a quedar para siempre en esta cámara", ha sentenciado. Horas antes, en la sesión del miércoles por la tarde, varios eurodiputados de la izquierda rendían homenaje a las asociaciones de víctimas, presentes en el hemiciclo.

Tras la votación, el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, ha asegurado que esta ayuda "es un gesto importante que demuestra que Europa responde ante la emergencia y acompaña a las personas cuando más lo necesitan", no obstante, ha recordado que hay cuestiones que no se pueden pagar con dinero y ha insistido en que esta solidaridad "no puede tapar la negligencia". Por ello ha reclamado "aprender de lo ocurrido" y reforzar las políticas de prevención y planificación territorial frente al cambio climático en la reconstrucción.

"Gesto importante"

"Gesto importante"

Estos 622 votos a favor permiten activar los 946 millones de este fondo, queel eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, ha definido como un "gesto importante que demuestra que Europa responde ante la emergencia y acompaña a las personas". No obstante, ha recordado que hay cuestiones que no se pueden pagar con dinero y ha insistido en que esta solidaridad "no puede tapar la negligencia". Por ello ha reclamado "aprender de lo ocurrido" y reforzar las políticas de prevención y planificación territorial frente al cambio climático en la reconstrucción.

La cuantía aprobada es la que propuso en octubre la presidenta comunitaria Ursula Von der Leyen. Estos 945 millones se deberán sumar a la petición de dirigir 645 millones de fondos de cohesión. En total, la UE prevé movilizar casi 1.600 millones. En su petición de ayuda, las autoridades españolas estimaron los daños directos totales causados por la catástrofe en 20.280 millones de euros, que la Comisión rebajó a 18 080 millones.

Infraestructuras, sanidad y educación

España solicitó un adelanto de 100 millones de euros, que ya pagó la Comisión, por lo que la aprobación activa los 846 millones restantes. El dinero se dedicará a recuperación de las infraestructuras de energía, agua, aguas residuales, telecomunicaciones, transporte, sanidad y educación, así como a operaciones de limpieza, alojamientos temporales y servicios de salvamento. Desde su creación en 2002, este fondo ha destinado más de 9.600 millones de euros en respuesta a 136 crisis graves, de las que 116 fueron catástrofes naturales y 20 emergencias sanitarias.

En el mismo paquete de ayuda de la dana en Valencia también se incluye asistencia a Francia tras los ciclones que azotaron las islas de Mayotte, con un valor de 89,6 millones de euros y La Reunión (21,2 millones) en diciembre de 2024 y febrero de 2025. En este sentido, Gómez ha recordado qeu las ayudas aprobadas este jueves en el Parlamento Europeo cubren apenas el 2 % del impacto económico que ha tenido este temporal en los territorios franceses.

