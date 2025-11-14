Francia
La policía tirotea a un hombre armado con un cuchillo en una estación de París
Por el momento, las posibles motivaciones terroristas del individuo están descartadas
EFE
La policía hirió este viernes a tiros a un hombre con antecedentes por violencia doméstica en la estación de Montparnasse de París, después de haberse mostrado amenazante con un cuchillo, lo que provocó un movimiento de pánico y dio lugar al desalojo de la propia estación.
La Fiscalía de París señaló, en un mensaje a EFE, que de acuerdo con los primeros elementos un agente de policía disparó al menos una vez contra ese hombre de 44 años, que iba armado con un cuchillo.
Los agentes lo esperaban poco antes de las 15.00 hora local en la estación a su llegada en un tren procedente de Rennes porque se sospechaba que tenía intención de agredir a su antigua esposa, en el marco de una investigación dirigida por la comisaría de Kremlin-Bicêtre, en la periferia sur de París.
Ante los gestos amenazantes, un policía le disparó en la pierna y el hombre se autolesionó en el cuello con el arma blanca que llevaba encima, según el relato de la Fiscalía. Según medios locales, cuando los servicios sanitarios pudieron atenderlo, su estado era de extrema gravedad.
Un individuo de 53 años que pasaba por allí resultó alcanzado por una bala en el pie, aparentemente de forma accidental.
De momento la Justicia no considera que haya motivaciones terroristas por parte de este individuo, ya que si así fuera la Fiscalía antiterrorista se habría hecho cargo de las investigaciones. La Fiscalía de París ha abierto dos investigaciones, una por tentativa de homicidio de agentes de la fuerza pública en relación con las amenazas del individuo y otra para determinar si estuvo justificado el uso de las armas por parte de la policía.
Este incidente causó un fuerte impacto en muchos de los pasajeros que se encontraban esta tarde en la estación de Montparnasse un día después de la conmemoración oficial del décimo aniversario de los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015 en París y en el Estadio de Francia, que causaron la muerte a 132 personas y cientos de heridos.
