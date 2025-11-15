Francia
Evacuada por una amenaza de bomba la sede de la cadena francesa BFM TV
Las emisiones del canal han tenido que ser suspendidas
EP
MADRID
La sede de la cadena francesa BFM TV en París ha sido evacuada por motivos de seguridad que han obligado a la suspensión de sus emisiones a la espera de que la Policía, ya presente en el lugar, verifique lo ocurrido.
"Nuestras oficinas han sido evacuadas tras una alerta de seguridad", ha anunciado el propio medio en su cuenta de X, antes de confirmar que su programación se ha visto "temporalmente interrumpida en todos los canales".
"Nuestros equipos están trabajando para reanudar la programación lo antes posible", ha añadido la compañía.
Fuentes policiales han informado a 'Le Parisien' que la alerta es una amenaza de bomba y que hay artificieros en la sede del distrito 15 de París, de momento sin dar más detalles al respecto.
