Guerra
Netanyahu y Putin tratan la situación en Oriente Próximo en una conversación telefónica
Los dos líderes han conversado además sobre "la situación en torno al programa nuclear iraní y cuestiones relativas a la promoción de una mayor estabilización en Siria"
EP
El presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han mantenido este sábado una conversación telefónica en la que han abordado la situación política en territorios como Gaza, Irán o Siria.
"Intercambiaron puntos de vista sobre la situación en Oriente Medio, incluyendo los acontecimientos en la Franja de Gaza en el contexto del alto el fuego y el acuerdo de intercambio de prisioneros", ha informado la Presidencia rusa en un comunicado oficial.
Asimismo han tratado sobre "la situación en torno al programa nuclear iraní y cuestiones relativas a la promoción de una mayor estabilización en Siria", según el Kremlin.
La ofcina de Netanyahu ha confirmado la llamada y ha destacado que fue "a iniciativa del presidente Putin" y que es la continuación de "una serie de conversaciones precedentes recientes" para "abordar cuestiones regionales".
- El centro de Badajoz estrena este viernes un local de 'tardeo' con copas y cultura
- Crimen de la funcionaria de Badajoz: el hijo afirma que vio al padre ensangrentado con el arma y que la tiró al río
- La Crónica de Badajoz premia a empresarios sobresalientes
- ¿Quieres trabajar en Iberocio? La feria de la infancia de Badajoz busca personal
- Juan
- La autovía A-81 da un paso más: luz verde a la declaración ambiental del tramo Badajoz-Zafra
- El Ayuntamiento de Badajoz promocionará a 34 empleados públicos y creará 3 nuevos puestos de trabajo
- La lluvia no frena el dulce estreno de la nueva sede de La Crónica de Badajoz