Zelenski, sobre el plan de Trump: "Ucrania se enfrenta a una decisión muy difícil, perder su dignidad o arriesgarse a perder un socio clave"

El plan de paz presentado por Estados Unidos a Ucrania, y que según lo revelado por medios estadounidense se habría pergeñado en secreto con Rusia, ha caído en Kiev como un mazazo. Así se ha podido deducir este viernes de las palabras del presidente Volodímir Zelenski en un discurso a la nación: "Ucrania se enfrenta a una decisión muy difícil: perder su dignidad o arriesgarse a perder un socio clave, o 28 puntos difíciles o un invierno extremadamente complicado".

Como viene haciendo tras la monumental bronca sufrida en el Despacho Oval en su primera reunión con Trump, el pasado 28 de febrero, Zelenski ha medido mucho sus palabras y se ha mostrado dispuesto a trabajar "con serenidad con EEUU" y a buscar "soluciones de forma constructiva", pero el malestar era evidente. El presidente ucraniano ha considerado que se trata de "uno de los momentos más difíciles" de la historia de su país y ha subrayado la "enorme presión" bajo la que se encuentra.

El plan de 28 puntos, inspirado en el documento para establecer un alto el fuego en Gaza, traspasa varias líneas rojas de Ucrania, como la cuestión territorial, pues establece que el país eslavo se retire de las zonas del Donbás que aún controla, y que reduzca el tamaño de sus fuerzas armadas, hasta 600.000 soldados. Además, según 'The Washington Post', Donald Trump quiere que Zelenski firme el plan antes de Acción de Gracias, el próximo 27 de noviembre. De lo contrario, asegura el rotativo, el presidente de EEUU le retiraría su apoyo.

Inquietud en las capitales europeas

La hoja de ruta de Washington preocupa también en Berlín, Londres y París. "Todo acuerdo que afecte a los países europeos, a la Unión Europea o a la OTAN precisa de la aprobación de los socios europeos y del consenso entre los aliados", advierte un comunicado difundido por el Gobierno de Berlín, tras la videollamada mantenida entre los líderes alemán, francés y británico, más Zelenski. Los cuatro jefes de Estado o de gobierno --Friedrich Merz, Emmanuel Macron y Keir Starmer, además del ucraniano-- rechazan una reducción del ejército ucraniano, de los actuales 800.000 efectivos a los 600.000 propuestos en el plan:

"La línea de contacto debe ser el punto de partida para un acuerdo y el Ejército ucraniano debe seguir teniendo capacidad para una defensa efectiva de la soberanía de Ucrania", prosigue el comunicado de la Cancillería alemana. Aluden así a un apartado clave del plan de 28 puntos y filtrado por varios medios de ese país, en que se propone una reducción drástica de los efectivos de las Fuerzas Armadas ucranianas. Los líderes europeos "saludan los esfuerzos de Estados Unidos por poner fin a la guerra" y "la disposición a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania". Pero hacen hincapié en que el objetivo debe ser una "paz sólida y duradera".

Berlín, París y Londres expresan una vez más su respaldo a Kiev, pero también su determinación a que no se den pasos que puedan perjudicar su defensa. Este espíritu fue el que llevó el pasado agosto a estos líderes, más la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, a acompañar a Zelenski en su viaje al encuentro con Donald Trump, en unos momentos álgidos para el presidente ucraniano.

Rechazo entre el flanco este

Merz, Macron y Starmer se han erigido en los últimos meses en punta de lanza entre los aliados occidentales de Zelenski. La iniciativa de estos tres grandes aliados europeos de Ucrania se produce mientras otros miembros del flanco este de la OTAN, como Noruega, han expresado su rechazo al plan de Trump.

De "injusto" calificó el ministro de Asuntos Exteriores noruego, Espen Barth Eide, que se pretenda de Ucrania una renuncia a parte de su territorio a favor de Rusia. "Un alto el fuego no puede tener su punto de partida en exigencias inaceptables de Rusia. La paz debe basarse en el derecho internacional y el respecto a la integridad territorial", según el Gobierno de este país extracomunitario, socio de la OTAN y con 197 kilómetros de frontera con Rusia.

"Cualquier decisión que afecta a Polonia debe ser adoptada por los polacos. Si se habla de negociaciones sobre Ucrania, no puede dejarse al margen a Ucrania", advirtió por su parte el primer ministro polaco, Donald Tusk, a través de X. Este mismo viernes, Tusk había reiterado su acusación de "terrorismo de Estado" contra Rusia, por el sabotaje a una línea férrea en territorio polaco, clave para los suministros a Ucrania, del que Varsovia responsabiliza a Moscú.

Polonia mantiene la línea de la máxima prevención hacia Rusia, lo que ahora se acrecentó a raíz de este sabotaje, cuyos autores materiales son, según Varsovia, dos ucranianos al servicio del Kremlin. Varsovia ha activado la llamada operación Horizonte, con el despliegue de 10.000 soldados que vigilarán estructuras críticas y vías de transporte.

