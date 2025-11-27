Guerra en Ucrania
Putin se abre a incluir en el acuerdo de paz el compromiso de no atacar Europa
"Suena gracioso, nunca tuvimos esa intención. Pero si quieren escuchar esto de nosotros, pues vamos a fijarlo", afirma el líder del Kremlin
EFE
El presidente ruso, Vladímir Putin, se mostró este jueves dispuesto a incluir en un futuro acuerdo de paz el compromiso de Rusia de no atacar a Europa. "Una cosa es decir que Rusia no tiene intención de atacar a Europa. Para nosotros es algo que suena gracioso, nunca tuvimos esa intención. Pero si quieren escuchar esto de nosotros, pues vamos a ponerlo (en papel). No hay ningún problema", dijo Putin durante una rueda de prensa en Kirguistán transmitida en directo por la televisión rusa.
El mandatario ruso puso en duda el estado mental de los dirigentes europeos, antes de añadir: "O son unos delincuentes que quieren sacar algo a cambio" cuando se refieren a un posible ataque ruso a Europa y llaman a un necesario rearme. De este modo, sugirió que estas personas sirven a intereses de la industria de defensa y empresas privadas. "Es difícil determinar cuáles son sus motivos, pero desde nuestra perspectiva esto es un completo disparate, una mentira", señaló.
Sin embargo, si esta preocupación se ha extendido entre los ciudadanos europeos "y quieren oír que no tenemos planes agresivos contra Europa, entonces adelante, estamos dispuestos a documentarlo como sea". Según Putin esto tendría sentido si todos quisieran dialogar.
Horas antes, el viceministro de Exteriores, Alexandr Grushko, señaló en rueda de prensa que Rusia "se está volviendo cada vez más poderosa", que está introduciendo "nuevos sistemas de armas" y que "se sienten seguros al respecto", a diferencia de la Unión Europea.
