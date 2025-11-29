Tensión política en París
El líder ultra de Francia Jordan Bardella, víctima de una leve agresión
Un agresor lanzó un huevo en la cabeza al líder ultraderechista, favorito de cara a las presidenciales del 2027 en el país galo
Efe
El líder ultraderechista francés Jordan Bardella fue víctima de una agresión durante una sesión de firmas de su libro en Moissac, al sur del país, indicó el entorno de su partido a la televisión BFMTV. Cuando el eurodiputado estaba firmando ejemplares de su libro 'Ce que veulent les Français' (Lo que quieren los franceses) cuando un hombre de 74 años se abalanzó sobre él y le estrelló un huevo en la cabeza, antes de ser reducido por los servicios de seguridad.
Bardella, favorito para ganar las presidenciales de 2027 en una reciente encuesta publicada en Francia, se retiró durante unos minutos antes de volver a firmar libros. El agresor fue detenido y está bajo arresto por agresión, después de que su partido presentara una denuncia. El cabeza de lista de la extrema derecha en las pasadas europeas, en las que fue la lista más votada, ya sufrió una agresión similar esta semana, cuando un joven le lanzó harina cuando visitaba una feria agrícola en el este del país.
- Casi 200 personas reclaman el dinero de las entradas de un espectáculo cancelado en Badajoz
- Elvas quiere ser el epicentro de la Navidad a partir de este viernes
- ¿Cuándo abre El Faro en Navidad? Estos son los domingos y festivos de apertura este año
- Más de 300 personas cantarán villancicos solidarios en Badajoz en apoyo de Cáritas y el comedor San Vicente de Paúl
- El TSJEx avala la condena al trabajador del SES de Badajoz que consultó 384 veces datos clínicos de familiares
- Con 24 gatos, sin luz ni agua: así vivían una madre y su hijo en un piso del Casco Antiguo de Badajoz
- ¿Por qué se cayeron las luces de Navidad ya colocadas en la plaza de España de Badajoz?
- El reventón de una tubería inunda el Museo Luis de Morales y daña las obras de los Premios Ciudad de Badajoz