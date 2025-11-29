PI STUDIO

El papa León XIV recorre descalzo el interior de la Mezquita Azul de Estambul

El papa León XIV entró este sábado por primera vez en su pontificado en una mezquita, al visitar la de Sultan Ahmed, conocida como la Mezquita Azul de Estambul, pero no se detuvo a orar, como sí hicieron sus predecesores, durante el tercer día de visita a Turquía. Más información