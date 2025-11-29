Casa real británica
El príncipe Eduardo también paga "un grano de pimienta" de alquiler de su mansión
Se trata del mismo precio simbólico que abonaba su hermano, el ya expríncipe Andrés, por su residencia
EFE
El hermano más joven del rey Carlos III de Inglaterra, el príncipe Eduardo, paga "un grano de pimienta" como alquiler por la mansión de 120 habitaciones que ocupa en Surrey (sureste de Inglaterra), según revela este sábado el diario The Times, que ha accedido a la información tras reclamar una ley de transparencia pública.
Eduardo (61 años), duque de Edimburgo y decimoquinto en la línea sucesoria de la casa Windsor, ha ocupado durante 25 años la mansión de Bagshot Park y sus terrenos adyacentes de 20 hectáreas, parte de los dominios de la Corona (Crown Estate).
Precisamente "un grano de pimienta" (un precio simbólico) es la renta que también paga actualmente el otro hermano de Carlos III, Andrés, desposeído de su título de príncipe por las revelaciones de su amistad con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein. El rey no solo le quitó todos sus títulos, sino que le ha obligado a salir antes de fin de año de su propia mansión, por la que pagaba ese precio simbólico.
El rotativo conservador se pregunta por qué un príncipe tan alejado en la línea sucesoria se aprovecha de una mansión cuya venta "podría beneficiar a los contribuyentes", y más sabiendo que esa propiedad ha tenido en el pasado al menos dos ofertas de compra desde el sector privado, para albergar un hotel o un centro de conferencias. Al mismo tiempo, resalta el hecho de que las finanzas de la Corona de Windsor estén rodeadas del "secretismo", al igual que la correspondencia que intercambian sus miembros y que impide saber hasta qué punto utilizan su nombre y el "poder blando" que rodea a la monarquía para sus propios intereses.
- Casi 200 personas reclaman el dinero de las entradas de un espectáculo cancelado en Badajoz
- Elvas quiere ser el epicentro de la Navidad a partir de este viernes
- ¿Cuándo abre El Faro en Navidad? Estos son los domingos y festivos de apertura este año
- Más de 300 personas cantarán villancicos solidarios en Badajoz en apoyo de Cáritas y el comedor San Vicente de Paúl
- El TSJEx avala la condena al trabajador del SES de Badajoz que consultó 384 veces datos clínicos de familiares
- Con 24 gatos, sin luz ni agua: así vivían una madre y su hijo en un piso del Casco Antiguo de Badajoz
- ¿Por qué se cayeron las luces de Navidad ya colocadas en la plaza de España de Badajoz?
- El reventón de una tubería inunda el Museo Luis de Morales y daña las obras de los Premios Ciudad de Badajoz