Los hondureños salen a votar en unas elecciones marcadas por la injerencia inédita de Trump

Honduras celebra este domingo sus duodécimas elecciones generales desde 1980, en una jornada considerada crucial para su frágil democracia. Más de seis millones de hondureños están llamados a las urnas en un país donde más del 60 % de la población se encuentra en situación de pobreza.