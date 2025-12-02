El candidato presidencial peruano Rafael Belaúnde sobrevive a un atentado tras ser tiroteado en su vehículo

Las elecciones peruanas se realizarán el 12 de abril próximo y la inestable política de ese país parece dar las primeras señales inquietantes de cara a esa contienda. El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, fue víctima de un ataque “a balazos” cuando conducía por el distrito de Cerro Azul, en Cañete. El exministro de Energía y Minas del presidente provisional, Martín Vizcarra, recientemente condenado a 14 años de prisión, resultó ileso. "Es un mal inicio de la campaña. Creo que los peruanos sabemos lo que es la violencia. Estamos lamentablemente atravesando un contexto de actividad delincuencia activa, pero hay que rechazar con firmeza este ataque", dijo el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. "Estamos lamentablemente atravesando un contexto de actividad delincuencial activa, pero hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos en la mañana Rafael Belaúnde", señaló.

El excongresista Gino Costa exigió que se aceleren las investigaciones porque "se debe dar con el móvil del crimen". El comandante general de la policía, Óscar Arriola, descartó la hipótesis de que el representante de Libertad Popular haya sido víctima de extorsión o de la inseguridad ciudadana. "Cuando se disponía a salir y tomar una trocha que lo lleva a la Panamericana (Sur), es donde aparece esta moto y ha disparado contra el vehículo y contra él. La pesquisa del investigador que está ahí señala que hay cuatro disparos contra este vehículo, esperemos qué dicen los peritos de balística, ellos con mayor precisión y con la ciencia autorizada podrán dar cuenta de estos pormenores". De acuerdo con Arriola, es necesario determinar si los terrenos que fue a visitar Belaúnde Llosa "son obeto de litigio o si hay traficantes interesados en ello que lo ven como una obstrucción para sus planes criminales".

El candidato tiene un emprendimiento al sur de la capital. Además de su desempeño en el Gobierno interino de Vizcarra también se ha desempeñado como consultor. Belaúnde Llosa se trasladaba en su automóvil al momento en que dispararon contra el parabrisas, aunque sin llegar a herirlo de gravedad, de acuerdo con las imágenes compartidas por su grupo político en las redes sociales, donde se le ve con manchas de sangre en la cabeza y la camisa.

Perú atraviesa una severa crisis de seguridad urbana. Se desconoce por el momento el motivo del atentado. La Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional decidió no obstante reforzar la protección de los candidatos presidenciales participantes en las elecciones. "La custodia comenzará el 23 de diciembre", informó el general Juan Carlos Delgado.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) repudió el hecho. "Condenamos ataque contra un dirigente político que aspira a postular a Presidencia de la República. Invocamos a todos los actores políticos y a ciudadanía en general a rechazar la violencia en la campaña electoral".