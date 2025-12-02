Lucía Feijoo Viera

Putin: "Si Europa quiere guerra, estamos listos"

El Kremlin ha dado ya un estruendoso portazo al plan de paz pergeñado recientemente representantes de EEUU y Ucrania en Ginebra y Miami en los últimos días, que modifica el célebre y denostado planteamiento inicial de 28 puntos, fuertemente escorado hacia las exigencias del Kremlin. Al comprobar el rechazo que suscitó en su día dicho plan, tanto por parte de las autoridades de Kiev como por la de sus aliados europeos, Vladímir Putin ha elevado el tono de sus amenazas y, en una declaración a la prensa antes de reunirse con emisarios estadounidenses capitaneados por el empresario inmobiliario Steve Witkoff, ha advertido que su país estaba preparado para un conflicto armado con Europa.