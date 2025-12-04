Imágenes inéditas de la “isla de los pedófilos” de Jeffrey Epstein
Los miembros del Partido Demócrata del comité de supervisión del Congreso han difundido decenas de archivos, fotografías y vídeos de Little St James, una de las islas privadas en El Caribe que poseía el multimillonario pederasta Jeffrey Epstein, donde llevaba a cabo sus fechorías junto a otros hombres de su entorno. En las imágenes se puede ver parte del jardín de la mansión, con una piscina y una estatua de un arquero, así como varias de las habitaciones. Más información
