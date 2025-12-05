La oposición rusa en España lamenta la participación de la expropagandista del Kremlin Inna Afinogenova en la Feria de Guadalajara

La Asociación de Rusos Libres, principal organización opositora rusa en España, ha lamentado la inclusión en el programa de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara de Inna Afinogenova, exsubdirectora de la web en español de RT, medio de propaganda del Kremlin vetado en la UE y EEUU desde el inicio de la guerra de Ucrania por contribuir al belicismo ruso y difundir noticias falsas a favor de Moscú. En un comunicado emitido en España y dirigido tanto a la organización del evento mexicano como al Ayuntamiento de Barcelona, ciudad invitada en la edición de 2025, la asociación ha recordado la trayectoria de Afinogenova como propagandista, participando en las semanas previas al inicio de la invasión "en el proceso de deshumanización de los ucranianos". Mientras el consistorio barcelonés se ha desmarcado de la presencia de la comunicadora en el multitudinario festival literario en español, los organizadores de la FIL han optado por guardar silencio.

"La mencionada participante no es escritora sino propagandista profesional. Durante más de 10 años dirigió la redacción en español del principal aparato de propaganda del Kremlin Russia Today, medio sancionado internacionalmente por difundir desinformación, noticias falsas y mensajes destinados a justificar la guerra, la xenofobia, la homofobia, y en general, la consolidación del régimen autoritario y represivo de Vladímir Putin", reza el texto. En particular, los opositores rusos recuerdan que la trabajadora de Canal Red, que en la actualidad dirige la redacción de esta plataforma audiovisual en Latinoamérica, con sede precisamente en Ciudad de México, "participó activamente en el proceso de deshumanizar a los ucranianos, presentando al país como un lugar dominado por grupos violentos ultraderechistas" en los momentos previos a la invasión.

Teniendo en cuenta que Barcelona es, en la presente edición, la ciudad invitada a la FIL, la organización opositora rusa recuerda al ayuntamiento de la Ciudad Condal y a la organización que la comunicadora "nunca ha vivido" en Barcelona, y que en las ocasiones en las que ha venido para participar en eventos y charlas, se han producido "protestas por parte de la diáspora rusa y ucraniana, y enfrentamientos con representantes de organizaciones políticas y sindicales".

Nada que ver con Barcelona

Tras la publicación del comunicado por parte de la organización opositora rusa, este diario se ha puesto en contacto con un portavoz del consistorio barcelonés presente en México, quien descartó que la institución tuviera algo que ver con la invitación cursada a Afinogenova para participar en la FIL. "Es un evento de FIL-Pensamiento y no hemos sido nosotros los que hemos decidido la lista de invitados", ha enfatizado. La organización de la FIL, por su parte, guarda silencio. Un portavoz mexicano recibió el comunicado de Los Rusos libres, aunque declinó hacer comentario alguno e instó a EL PERIÓDICO a trasladar el tema a la coordinadora general de Prensa y Difusión, Mariño González, quien, por su parte, no respondió al mensaje que se le envió.

Afinogenova participó en la presentación del libro "América Latina contra el neoliberalismo, volumen III", un compendio de entrevistas de pensadores de extrema izquierda con el excolaborador de RT John Ackerman, incluyendo al español Pablo iglesias o al británico Jeremy Corbyn. La expropagandista, quien en España se presentaba como neutral, objetiva y capaz de críticar a su país, asume por completo el análisis de uno de los entrevistados, un sociólogo portoriqueño, quien asegura que la guerra de Ucrania fue "una operación fabricada por el Pentágono" para, según ella, materializar el dominio de Washington sobre Europa y arrastrar a la UE a una guerra con Rusia. Unas declaraciones que contrastan fuertemente con lo dicho por ella en España en octubre de 2022, cuando, tras ser cuestionada por vez primera por varios medios españoles sobre sus verdaderos motivos para abandonar su país, calificó en el programa 'La Base' la invasión de Ucrania como una "absoluta locura", producto de una decisión del Gobierno de Putin que, iba a desencadenar el "proceso de autodestrucción" en Rusia.

En su intervención Afinogenova, afincada en México, también advierte a la audiencia que EEUU "peleará por América Latina como gato panza arriba". Se trata de una valoración que coincide plenamente con los objetivos de la propaganda rusa respecto a la región y en particular respecto a México, que busca azuzar las diferencias entre los dos países norteamericanos que, hasta la fecha, junto con Canadá, son estrechos socios comerciales en el T-MEC, y alejarlo de esta órbita. La revisión del tratado, que ha traido gran prosperidad a las regiones del norte de México, debe revisarse en julio del año próximo. Y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien hoy viajará a Washington, defiende precisamente su renovación.

Inna Afinogenova abandonó RT a las pocas semanas de iniciarse la invasión de Ucrania en febrero de 2022, alegando diferencias editoriales y asegurando que no estaba dispuesta a hacer "propaganda de guerra" a favor de Rusia. Este miércoles, su compañero Ackerman revindicó en un post su pasado común en la cadena gubernamental rusa vetada en Europa y EEUU: "Hace algunos años dimos la batalla mediática en la trinchera de RT: Y ayer desde la FIL Guadalajara".

Captura de pantalla del post en el que Ackerman reivindica el trabajo conjunto con Inna en la cadena gubernamental rusa RT. / Redacción

Suscríbete para seguir leyendo