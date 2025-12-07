Merz dice ante Netanyahu que Israel "debe rendir cuentas ante el derecho internacional por sus acciones" en Gaza

Después de apuntarse un sorprendente tanto en el panorama internacional con el permiso para participar en Eurovisión, Israel recibe un inesperado revés. Friedrich Merz, el canciller de Alemania, uno de sus socios más fieles en el mundo junto a Estados Unidos, ha sido el encargado de entregarlo. "Como país en guerra y como Estado democrático gobernado por un Estado de derecho, Israel debe rendir cuentas ante el derecho internacional por sus acciones militares", ha declarado Merz durante el viaje de dos días por el país. "No debe haber ninguna medida hacia la anexión [de Cisjordania], ya sea formal, estructural o de otro tipo, que equivalga a una anexión", ha insistido en rueda de prensa, junto al primer ministro Binyamín Netanyahu.

Tras una reunión en Jerusalén con el líder israelí, el canciller alemán ha confesado frente a los periodistas que las acciones del Gobierno durante la guerra en la Franja de Gaza pusieron a Alemania "ante un dilema". "Ante el inmenso sufrimiento que padece la población civil de Gaza, tuvimos que mostrar nuestro apoyo", ha confesado. Por ello, el pasado mes de agosto, el principal aliado europeo de Israel y el segundo mayor proveedor de armas después de Washington decidió restringir la venta de armamento para uso en Gaza. Sin embargo, hace dos semanas levantaron las restricción. La decisión de restringir las ventas de armas no ha cambiado nada "en nuestra actitud básica hacia Israel y la seguridad de Israel, en nuestro apoyo a Israel, y en nuestro apoyo militar a Israel también", ha aclarado Merz este domingo.

Prueba de ello es que Berlín está al otro lado del que sería el mayor acuerdo de exportación de armas en la historia de Israel. Hace unos días tuvo lugar la venta del Arrow 3, un escudo de defensa contra misiles balísticos de fabricación israelí, por 4.600 millones de dólares. La visita de Merz demuestra que, pese a un bache momentáneo y a los puntuales rapapolvos, las relaciones entre Alemania e Israel se mantienen fuertes. "Alemania debe defender la existencia y la seguridad de Israel; esto quedará para siempre de forma inextricable en la esencia de nuestra relación", ha dicho Merz durante su visita al Museo del Holocausto Yad Vashem. Desde allí, ha vuelto a reconocer la "perdurable responsabilidad histórica" de su país por el exterminio masivo de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Solución de dos Estados

Merz no ha dudado en hacer referencia a otro tema espinoso para Netanyahu: el futuro de los palestinos, y su oposición a la anexión de la Cisjordania ocupada. "Estamos convencidos de que la posible creación de un Estado palestino junto a Israel ofrece probablemente la mejor perspectiva para el futuro de un nuevo Oriente Medio", ha afirmado el canciller alemán. Por su parte, el líder israelí ha sentenciado que "el objetivo de un Estado palestino es destruir el Estado judío" sin dar más explicaciones. A su vez, a pesar de su apoyo a la solución de dos Estados, Merz ha declarado que su gobierno no tiene intención de reconocer un Estado palestino "en el futuro previsible", a diferencia de lo que están haciendo muchos países europeos, como Francia, España o Reino Unido.

"El gobierno federal alemán sigue opinando que el reconocimiento de un Estado palestino debería llegar al final, no al principio, de dicho proceso", ha declarado, en referencia a las negociaciones de paz para un supuesto Estado palestino que llevan lustros estancadas. Netanyahu ha defendido que el público israelí se opone a una solución de dos Estados, y que la anexión política de la Cisjordania ocupada sigue siendo un tema de discusión, aunque se espera que el statu quo se mantuviera en el futuro previsible. Mientras, los aliados ultraderechistas de su Gobierno continúan cambiando la realidad sobre el terreno en tierra palestina, haciendo prácticamente imposible la creación de un Estado propio.

Indulto presidencial

Otro de los temas escabrosos ha sido la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra Netanyahu. Con este viaje, Merz se ha convertido en el primer mandatario de un gran país europeo que viaja a Israel desde que la CPI dictase la orden de detención internacional contra el primer ministro israelí por crímenes de guerra en noviembre del año pasado. Netanyahu no ha dudado en aprovechar la ocasión para cargar contra ella. "Mucha gente se pregunta: '¿Es esta la organización que se suponía que debía investigar el Holocausto?' (...). La CPI tiene muchas cosas que corregirse a sí misma, y una de ellas es, obviamente, deshacerse de acusaciones ridículas", ha remachado, acusando al fiscal británico Karim Khan de "corrupto" y de "destruir la reputación de dicha institución".

Además, Merz se ha desdicho de la promesa que hizo a Netanyahu a principios de año cuando le aseguró que le invitaría a Alemania y que no sería arrestado en suelo alemán. "No hemos abordado la posibilidad de que el primer ministro viaje a Alemania; no hay motivo para hablar de ello en este momento", ha declarado sin dar más explicaciones. A su vez, Netanyahu ha abordado uno de los temas más candentes en la política israelí actualmente: su petición de indulto al presidente Isaac Herzog por sus casos judiciales de corrupción. Cuando un periodista le ha preguntado si se retiraría de la vida política para conseguir el indulto, el primer ministro más longevo de la historia de Israel ha respondido con un rotundo "no". También ha dicho que la segunda fase del acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza comenzará pronto, aunque aún queda un rehén israelí muerto por liberar.

Suscríbete para seguir leyendo