Atacan con comida las joyas de la Corona británica en la Torre de Londres

La Policía Metropolitana de Londres ha detenido este sábado a cuatro activistas que han lanzado comida contra la vitrina de la corona imperial del Estado, una de las joyas de la monarquía británica que se exponen en la Torre de Londres. El monumento, visitado a diario por centenares de turistas, ha sido parcialmente cerrado después del incidente, según informa la BBC. Más información