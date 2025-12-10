La opositora venezolana María Corina Machado viaja a Oslo, pero no asistirá a la entrega del premio Nobel de la Paz

Finalmente no será María Corina Machado quien reciba el diploma y la medalla acreditativos del Premio Nobel de la Paz, en la entrega del galardón del Ayuntamiento de Oslo. Lo hará su hija Ana Corina Sosa, quien pronunciará asimismo el discurso ante la solemne ceremonia, presidida por los reyes Harald y Sonia de Noruega, y con varios dirigentes derechistas latiamericnos entre el centenar de invitados.

"Lamentablemente no está en Noruega. Y no hablará desde el escenario, cuando empiece la ceremonia", informó el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, desde la televisión pública noruega NRK. La ausencia de la opositora venezolana empezó a tomar cuerpo ya el martes, al informarse, primero, de que se aplazaba su prevista conferencia de prensa. Poco después se canceló la que tenía que ser su primera aparición presencial ante los medios desde enero de 2025.

A Machado, de 58 años y en la clandestinidad desde mediados de 2024, se la esperaba en Oslo pese a todas las dificultades imaginables, derivadas del acoso que ejerce sobre ella y sobre el conjunto de la oposición el régimen de Nicolás Maduro. El sábado anterior, desde el Instituto Nobel se había informado de que se la esperaba en Oslo. El Grand Hotel de la capital noruega, lugar donde tradicionalmente se alojan los premiados y sus allegados, además de invitados ilustres, estaba destinado a convertirse en punto de encuentro de tres generaciones de 'mujeres Machado', puesto que ahí estaba tanto la hija como la madre de la galardonada, Corina Parisca, entre otros miembros de su familia.

El céntrico hotel, en el corazón de Oslo, fue el punto de concentración también de los líderes latinoamericanos que acudieron a Oslo para ‘arropar’ a Machado, como el presidente argentino, Javier Milei, y sus homólogos panameño, José Raúl Mulino, mientras se esperaba al paraguayo Santiago Peña y al ecuatoriano Daniel Noboa. A medida que crecía la incertidumbre se empezaron a barajar también los nombres de quienes podían ser los encargados de hablar en la entrega, lo que podía recaer en su hija o tal vez en Edmundo González Urrutia, el candidato que se enfrentó a Maduro en las últimas presidenciales, en 2024, tras quedar inhabilitada la propia Machado.

La víspera de la ceremonia fue en Oslo un exponente de las esperanzas de muchos venezolanos en una ‘salida’ de Maduro, pero también de la polémica por la concesión a Machado del Nobel de la Paz. De “explosivo” se calificó desde la misma televisión pública, NRK, la elección de una líder opositora que no se ha distanciado o no lo ha hecho explícitamente de las operaciones militares de Donald Trump en el Caribe, teóricamente para combatir el narcotráfico, los anunciados planes de intervención de la Casa Blanca o las muertes desde el aire de presuntos traficantes venezolanos.

"No entra en la idea de María Corina el exilio", descartó ante El Periódico Magalli Meda, exjefa de campaña de Machado, desde el Grand Hotel de Oslo. Si salir de Venezuela era arriesgado, más lo sería regresar luego, añadió, lo que podía interpretarse como una explicación de su ausencia. "El Nobel es de todos los venezolanos. Ha puesto nuestra lucha y las esperanzas de nuestros compatriotas, en casa o en la diáspora, en el foco internacional", añadió.

Mientras en el Grand Hotel se respiraba emoción o hasta devoción por Machado, en las calles de Oslo discurrió el martes una marcha de protesta con varios centenares de asistentes convocada por organizaciones noruegas y grupos izquierdistas en contra del Nobel a la opositora venezolana. Para la Asociación Noruega de la Paz, una de las convocantes, el premio instituido por Alfred Nobel debe destinarse a alguien que represente el diálogo y la busqueda pacífica de la paz.

En desacuerdo con el premio para Machado está también el Consejo de la Paz noruego, que desde hace décadas organiza la procesión nocturna con antorchas que, tras la ceremonia, desfila ante el Grand Hotel para homenajear al galardonado. Este año se ha desvinculado de esa marcha, cuya organización ha asumido la diáspora venezolana y a la que se esperan centenares de participantes.

Precendentes de entregas 'en ausencia'

La ausencia de Machado en la ceremonia de Oslo es sin duda un golpe para muchos venezolanos y refleja, por otro lado, la polémica por la elección del Comité Nobel. Pero no es la primera vez en la historia de los prestigiosos galardones instituidos por el magnate sueco Alfred Nobel que la ceremonia tiene lugar en ausencia del premiado por imperativo de un régimen determinado. Entre los casos más recientes están el del chino Liu Xiaobo, Nobel de la Paz de 2010, del bielorruso Ales Bialiatski, premiado en 2022 y de la iraní Narges Mohammadi, en 2023.

El Nobel de la Paz no solo se otorga para premiar el compromiso con una causa justa determinada, sino también los peligros, represión y acoso que afrontan quienes se resisten a regímenes totalitarios. Es el único entre los galardones de la 'familia Nobel' que se entrega en Oslo, por designio de su fundador, mientras que la ceremonia correspondientes a los de Literatura, Física, Química, Medicina y Economía tienen lugar en Estocolmo. La fecha elegida, el 10 de diciembre, es la del aniversario de la muerte de Alfred Nobel. El prestigioso galardón está dotado con 1 millón de euros, 1,2 millones de dólares.