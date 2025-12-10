Trump informa de que EEUU ha confiscado un buque petrolero en las costas de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que su país ha confiscado un buque petrolero frente a las costas de Venezuela, una acción que representa otra escalada en las tensiones de Washington con Caracas y en la presión al régimen de Nicolás Maduro. Caracas habló de "un robo descarado y un acto de piratería internacional".

Poco antes de que Trump realizara el anuncio en la Casa Blanca, 'Bloomberg' había adelantado la operación citando a una fuente de la Administración y había dicho que se había ejecutado una orden judicial contra un navío sin bandera.

Luego 'The New York Times' ha añadido citando una fuente del gobierno que se trata del 'Skipper' un petrolero que llevaba falsa bandera y que en el pasado fue sancionado por transporte ilícito de crudo iraní, aunque en esta ocasión estaba cargado con petróleo venezolano.

"Otras cosas están pasando"

Trump ha hecho el anuncio sin dar detalles en unas declaraciones en una mesa redonda en la Casa Blanca que inicialmente iba a estar cerrada a la prensa pero donde se ha dejado entrar a los periodistas..

"Acabamos de confiscar un petrolero en la costa de Venezuela. Es un buque grande, muy grande, el mayor confiscado nunca, y otras cosas están pasando", ha dicho, sin especificar a qué se refería.

Cuando ha abierto un turno de preguntas, Trump tampoco ha querido dar más detalles, pero ha afirmado que se han incautado del petrolero "por una buena razón", sin decir cuál. También, cuando le han preguntado qué pasará con el crudo del navío, ha respondido: "asumo que nos lo quedaremos".

Escalada

La acción de Washington representa otra vuelta de tuerca en la campaña de presión de Trump al régimen de Maduro. El estadounidense ha realizado un imponente despliegue militar en la región, que incluye el mayor y más sofisticado portaviones del mundo y 15.000 efectivos militares. Tiene además en marcha la polémica Operación Lanza del Sur, con la que ha hundido más de 20 embarcaciones que acusa de narcotráfico, provocando la muerte de al menos 83 personas.

En los últimos días Trump ha insistido en la idea de que va a sumar "muy pronto" ataques por tierra y ha dicho también que Maduro "tiene los días contados".

El crudo venezolano

Figuras cercanas a la Casa Blanca han aireado el interés por las reservas de crudo de Venezuela, las mayores del mundo, y la oposición venezolana ha promovido las "oportunidades de negocio" que un cambio de régimen abriría para las empresas de EEUU.

La captura de un petrolero como la de este miércoles puede complicar las exportaciones a Venezuela y otras empresas pueden mostrarse reticentes a transportar el crudo del país, según ha explicado Bloomberg. La mayoría de ese petróleo va a China, normalmente a través de intermediarios, y se vende a precios muy rebajados por el riesgo que implica comprarlo por las sanciones.

“La intercepción es una clara escalada desde las sanciones financieras hasta las prohibiciones físicas. Aumenta los riesgos para Caracas y para cualquiera que facilite sus exportaciones", le ha dicho a la agencia Jorge León, analista en Rystad Energy, que ha advertido de que puede afectar a los precios globales del crudo. "Incluso volúmenes modestos pueden mover el sentimiento del mercado cuando el riesgo tiene que ver con rutas marítimas y escalada entre Estados", ha opinado.

La respuesta de Venezuela

El ministerio de Exteriores aseguró que el propósito de Washington es controlar las riquezas naturales de Venezuela. Sostuvo que no es la primera vez que Trump admite ese propósito. "Ya en su campaña (electoral) de 2024 afirmó abiertamente que su objetivo siempre ha sido quedarse con el petróleo venezolano sin pagar ninguna contraprestación a cambio, dejando claro que la política de agresión contra nuestro país responde a un plan deliberado de despojo de nuestras riquezas energéticas". La Cancillería afirmó a su vez que el "nuevo acto criminal" se suma "al robo de Citgo". Las refinerías venezolanas en territorio de EEUU son un "importante activo del patrimonio estratégico de todos los venezolanos, arrebatado mediante mecanismos judiciales fraudulentos y al margen de cualquier norma".

La cartera de Exteriores añadió que a la luz de lo ocurrido este miércoles "han quedado finalmente al descubierto las verdaderas razones de la agresión prolongada contra Venezuela". Según Caracas, "no es la migración, no es el narcotráfico, o es la democracia, no son los derechos humanos. Siempre se trató de nuestras riquezas naturales". El "acto de piratería" ha buscado "distraer la atención y tapar el fracaso rotundo del show político montado hoy en Oslo", señaló en alusión al otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a la dirigente opositora María Corina Machado. Para la Cancillería "quedaron expuestas nuevamente las manipulaciones y la falta de resultados de quienes han pretendido durante años, sin ningún éxito, una operación de ‘cambio de régimen’ a través de la violencia y en abierta complicidad con Gobiernos occidentales".

Suscríbete para seguir leyendo