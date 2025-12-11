La paradoja de la nueva era de la industria de defensa en Francia: inversión récord amenazada por la falta de mano de obra

Francia vive una paradoja en su industria de defensa; a pesar de la inversión récord en el sector, las filas para trabajar están vacías. A la falta de atractivo y al desconocimiento entre los jóvenes sobre ciertos puestos de trabajo, se suma un sector francés que hasta ahora se encontraba en decadencia.

Este miércoles los diputados franceses aprobaron un nuevo aumento del gasto en defensa de unos 6.700 millones de euros, que estará recogido en los próximos presupuestos para 2026, pero los expertos en la industria temen un efecto 'goulot' --cuello de botella--, es decir, las inversiones y los contratos llegan en masa, pero no hay suficiente personal para cubrir esas necesidades.

Este desequilibrio entre la voluntad política y la realidad del sector industrial podría ralentizar los objetivos marcados por el presidente, Emmanuel Macron, como la entrega de los aviones Rafale o el aumento de la producción militar.

Esta escasez estructural de mano de obra no se limita a Francia. Recientemente, el vicepresidente de operaciones del grupo checo PBS Group, Velka Bites, confesaba para la agencia Reuters que la compañía se encuentra en "plena contratación en todos los niveles", aunque en algunos puestos se enfrentan a ciertas dificultades para encontrar mano de obra cualificada.

El problema de esta falta de trabajadores especializados, como ingenieros en inteligencia artificial o soldadores de armas, radica en muchos casos en el desconocimiento y la falta de información de las nuevas generaciones. El 70% de los jóvenes no sabe exactamente qué implican las carreras relacionadas con la defensa. Otro aspecto influyente es la imagen elitista que destila el sector, que provoca una autocensura entre los estudiantes: el 65% de los jóvenes de entre 15 y 24 años nunca ha considerado una carrera en aviación o defensa, a pesar de que el sector superó en 2024 los 222.000 empleos.

Para acabar con el desconocimiento y los prejuicios, durante el Salón Aeronáutico de París se llevó a cabo una campaña nacional, Aerospace Recruiters, para atraer talento joven. También las compañías del sector empiezan a participar en ferias enfocadas a jóvenes estudiantes que buscan informarse sobre las distintas salidas laborales, y a crear sus propias escuelas de formación de mecánicos, soldadores, electricistas industriales o ingenieros de sistemas complejos.

Empleos especializados

Según el grupo de Industrias de Defensa y Seguridad Terrestres y Aeroterrestres de Francia (GICAT), son principalmente estos empleos industriales cualificados y altamente competitivos los que necesitan cubrirse, algo que dificulta el crecimiento de las empresas francesas del sector, convirtiéndose actualmente en todo un reto.

Francia concentra la mayor parte de ofertas de defensa en Europa, con el 43% en mayo de 2025, según datos de Indeed. En 2023, la empresa Thales, actor importante en los sectores de defensa y aeronáutica, tras el estallido de la guerra de Ucrania, creó 4.000 puestos de trabajo, la mayoría en ingeniería, ciberseguridad y electrónica integrada. También el fabricante del obús autopropulsado César, utilizado en Ucrania, aumentó su plantilla en su principal centro de producción en Bourges (Cher) y está incrementando la contratación un 50% anual.

Un crecimiento necesario y urgente para un sector que llevaba décadas estancado. Según los últimos datos publicados por el Gobierno francés, casi un millón de trabajadores industriales se jubilarán en 2030, y muchos sin relevo. El director general de KNDS Francia, Nicolas Chamussy, insiste en que la contratación sigue siendo un problema clave para el sector, a pesar del aumento de los salarios en un momento complicado para la economía francesa: "Estamos en una economía de guerra, pero también en una guerra económica. Es decir, si nuestras tarifas por hora aumentan sin control, seremos menos competitivos, ya que seguimos compitiendo en una amplia gama de mercados".

El grupo PBS aumentó los salarios de sus trabajadores un 8% el último año y prevé un nuevo aumento del 10% para el próximo.

