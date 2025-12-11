Gran seguimiento en Portugal de la huelga general en contra la reforma laboral del Gobierno

Más de tres millones de trabajadores de Portugal se sumaron este jueves a la huelga general convocada por los sindicatos para protestar contra la reforma laboral planteada por el Gobierno de Luís Montenegro Según la Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN), Tiago Oliveira, ha sido "una de las mayores, si no la mayor de siempre en el país", donde hay más de 5,1 millones de empleados. Era la primera huelga en 12 años en el país luso y la quinta desde el regreso de la democracia en 1975.

Según el secretario general del sindicato, la participación ha sido "impresionante" en el sector pesquero, industrial, logístico, de transporte, en la sanidad, la educación, la recogida de basura y la administración local, entre otros.

"Hay que dar una respuesta contundente al ataque que hay en marcha por parte del Gobierno, a los cambios a la legislación laboral que son profundamente negativos para el mundo laboral", había dicho por la mañana Oliveira. "Estamos hablando del aumento de la precariedad, de la desregulación de los horarios de trabajo, facilitar los despidos, atacar el derecho a la huelga, esto es lo que está sobre la mesa y ante este ataque hay una respuesta que es la lucha de los trabajadores".

Transportes bajo mínimos

La huelga se sintió especialmente en los transportes. El metro de Lisboa cerró a medianoche y permaneció así toda la jornada, mientras que tampoco hubo autobuses urbanos circulando. Tampoco funcionaron los trenes de media ni larga distancia en todo el país, y en el aeropuerto internacional Humberto Delgado, la aerolínea portuguesa TAP preveía operar un tercio de sus vuelos. La española Air Europa canceló los 16 vuelos hacia o desde Portugal e Iberia redujo sus rutas hasta en un 75%.

También tuvo amplio seguimiento en colegios y hospitales, donde, según los sindicatos, más del 90% de los trabajadores se sumaron al paro.

El Gobierno, en cambio, señaló que la participación fue "insignificante" y se mostró abierto a seguir negociando con los sindicatos su propuesta de reforma laboral, que según los representantes de los trabajadores, facilita el despido, desregula los horarios y afecta a derechos como el permiso de lactancia. El Gobierno "quiere acabar con el derecho a tener una vida estable, una vida digna con perspectivas de futuro", aseguró Oliveira anoche, según la agencia Lusa.

Gran manifestación en Lisboa

El broche de la jornada de protesta tuvo lugar en las calles de Lisboa, donde una miles de personas participaron en una de las mayores manifestaciones en años en la capital portuguesa.

Con pancartas y cantos los manifestantes salieron de la céntrica y turística plaza de Dom Pedro IV, también conocida como Rossio, para ir hasta el Parlamento, donde denunciaron que esta reforma supone un retroceso en los derechos de los trabajadores.

"Si se aprueba, esta reforma aumentará el horario laboral en prejuicio de todos los enfermeros que trabajan en el país", explicó a Efe Nicia Barros, una sanitaria del sector, quien acusó al Ejecutivo de haber decidido "unilateralmente implementar propuestas en el área de salud" sin contar con ellos.

Otra de las trabajadoras que salió este jueves a la calle fue una profesora española, que prefirió no decir su nombre, que lleva ocho años trabajando en Portugal y quien consideró que los cambios que quiere introducir el Gobierno en el Código Laboral se van a traducir en más facilidad de despidos, pérdida del derecho de huelga y "todavía más precarización".

Otra de las manifestantes, Ana, se mostró "muy preocupada por las declaraciones que se hacen, completamente alejadas de la realidad: los salarios son bajos, la vivienda es cara, el sistema sanitario es cada vez peor, así como el transporte, y el Gobierno habla como si todo fuera bien y no es así". Y consideró que esta reforma sería "un gran retroceso" que quitaría derechos fundamentales a los trabajadores.

En esta misma línea se manifestó Clara, quien dijo que el proyecto del Ejecutivo abre la puerta a aumentar las horas de los trabajadores y deja a los trabajadores desprotegidos, además de suponer "un riesgo para el propio derecho a la huelga".