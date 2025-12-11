"Trump es un hombre muy desinformado sobre Colombia", dice Petro tras las amenazas de EEUU

"Trump es un hombre muy desinformado sobre Colombia. Es una lástima porque deshecha el país que más sabe de tráfico de cocaína. Parece que sus interlocutores lo engañan por completo", dijo el presidente Gustavo Petro en respuesta a la amenaza de su homólogo de Estados Unidos. El multimillonario republicano había augurado "grandes problemas" para Petro "si no se da cuenta" que Colombia está "produciendo mucha droga". También aseguró que sería "el siguiente" después de Nicolás Maduro en su política contra el narcotráfico que tiene a Venezuela en el punto de mira militar. Días atrás, Donald Trump había incluso advertido sobre la posibilidad de acciones terrestres contra Colombia. "Cada 40 minutos destruimos lo que él llama una fábrica de cocaína, que él cree que es un edificio", dijo Petro.

El jefe de Estado respondió con números a Washington. Dijo que el primer Gobierno de izquierdas en la historia de ese país sudamericano ha tenido 1.446 combates en tierra contra las mafias, realizó 13 bombardeos que debilitaron a las estructuras, ha incautado 2.700 toneladas de cocaína, y contempla decomisar 4000 toneladas el año venidero. "La mayor incautación de la historia del mundo".

Según Petro, al llegar al Palacio Nariño Colombia tenía el mayor número de hectáreas de coca sembrada en la historia debido a que durante la gestión precedente de Iván Duque se había incrementado un 45% la extensión. Recordó que fue la primera administración de Trump la que formuló en 2020 la advertencia. Eso ha cambiado. "Para el 2025, con medición satelital hecha en agosto, los cultivos de hoja de coca dejaron de crecer. Si la incautación aumenta al máximo histórico y los cultivos no crecen, simplemente comenzamos a poner en aprietos a la mafia que prefiere irse a Ecuador y Centro América".

El exguerrillero reconoció encontrarse en las antípodas políticas de EEUU. "Tengo opiniones diferentes a las políticas del Gobierno estadounidense sobre Palestina, la migración, el Caribe, Venezuela y la eficacia de la lucha contra las mafias. En una democracia global, tengo derecho a expresarlas y controvertir". Pero "si me demuestran con datos mi equivocación, puedo corregir.

Los roces entre los dos presidentes se incrementaron a lo largo del año. Washington retiró en septiembre a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra las drogas y también sancionó a Petro, a quien acusó de ser un "líder del narcotráfico".

Los hundimientos de lanchas en el Caribe sur y el Pacífico colombiano elevaron la tensión bilateral. Petro pidió a la Fiscalía investigar el hallazgo de varios cadáveres que llegaron hasta las playas de La Guajira, en el extremo norte. "Al parecer son lancheros bombardeados en el mar Caribe, al parecer ciudadanos de la República Dominicana", dijo a través de X. Y añadió: "estos son asesinatos. No hay aguas internacionales en el Caribe, todas pertenecen a nuestras naciones caribeñas….nuestro mar y nuestro pueblo está herido y fluye la sangre en la playas".

