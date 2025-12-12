Tailandia y Camboya acuerdan detener los enfrentamientos, asegura Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes, tras mantener una llamada con los líderes de Tailandia y de Camboya, que ambos países han acordado "detener todos los disparos a partir de esta noche", poniendo fin a la nueva escalada del conflicto entre ambos países. El mandatario explicó en su red social, Truth Social, que mantuvo una "muy buena conversación" con el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, y el primer ministro de Camboya, Hun Manet, sobre "el muy desafortunado resurgimiento" del conflicto.

"Han acordado DETENER todos los disparos a partir de esta noche y regresar al Acuerdo de Paz" que firmaron en octubre pasado en Kuala Lumpur con la mediación de Trump y de Malasia, ha detallado. Trump ha dicho que los combates resurgieron por una bomba que mató e hirió a numerosos soldados tailandeses. Según el mandatario estadounidense, fue "un accidente" pero Tailandia "respondió con mucha fuerza". "Ambos países están listos para la PAZ y para continuar el comercio con los Estados Unidos de América. ¡Es un honor para mí trabajar con Anutin y Hun para resolver lo que podría haberse convertido en una gran guerra entre dos países por lo demás maravillosos y prósperos!", ha declarado.

Trump también agradeció al primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, por "su ayuda en este asunto tan importante".

Histórica disputa

Los dos países asiáticos mantienen una histórica disputa por la soberanía de varios territorios situados en la frontera, cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya formaba parte de la Indochina francesa. Desde el pasado domingo, los Ejércitos de Tailandia y Camboya se han enfrentado en varios puntos de sus alrededor de 820 kilómetros de frontera, lo que ha dejado cerca de una treintena de fallecidos y cientos de miles de desplazados a ambos lados de la divisoria.

Trump medió en el conflicto el pasado julio, cuando varios días de enfrentamientos fronterizos dejaron medio centenar de muertos. El republicano reveló que ambos países accedieron entonces a detener los combates después de que los amenazara con represalias comerciales. En octubre, Trump presidió en Kuala Lumpur la firma de los acuerdos de paz entre Tailandia y Camboya.

El líder estadounidense defiende haber puesto fin a ocho conflictos internacionales en su segundo mandato y reivindica para sí mismo el Premio Nobel de la Paz.