Al menos 16 muertos y 42 heridos en un ataque terrorista a una fiesta judía en una playa de Sídney

Banderas a media asta y llamados a la unidad y la calma reflejan la profunda conmoción que ha sacudido Australia tras el tiroteo masivo más grave en tres décadas. Al menos 15 personas han muerto y 42 han resultado heridas en un tiroteo en la playa australiana de Bondi, en Sídney. Tras la intervención de la policía, uno de los asaltantes ha muerto y el otro se encuentra detenido y en estado crítico. Las autoridades australianas han descrito el suceso como un atentado terrorista dirigido específicamente contra los cerca de dos mil asistentes a la tradicional festividad judía de Janucá, en la orilla de una de las playas más turísticas del país.

Los tiradores han abierto fuego en torno a las 18.45 hora local (08.45 en la España peninsular y Baleares), en las inmediaciones de la celebración de la comunidad judía ortodoxa organizada por la rama australiana de la organización neoyorquina Chabad. El comisario jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, ha explicado en rueda de prensa que la investigación sigue abierta y ha confirmado que los agentes han encontrado varios artefactos explosivos improvisados en un vehículo vinculado al sospechoso que fue abatido. La policía ha identificado a los agresores, un hombre de 50 años abatido en el lugar y su hijo de 24 años.

El ataque durante fiesta judía en la playa de Bondi. / Associated Press/LaPresse / LAP

“Se trata de un ataque dirigido contra los judíos australianos en el primer día de Janucá, que debería ser un día de alegría”, ha asegurado el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, en un comunicado. “Ha sido un acto de antisemitismo vil, de terrorismo, que ha golpeado el corazón de nuestra nación”, ha añadido Albanese.

Una ola de ataques antisemitas

Pese a que las autoridades aún no han hecho públicos los nombres de las víctimas, entre los cuales hay niños desde los 10 años a ancianos de 87, el Ministerio de Exterior Israelí ha confirmado que al menos uno de los fallecidos y uno de los heridos son de nacionalidad israelí. La familia de otra de las víctimas, el rabino Eli Schlanger, de origen británico, de 41 años y padre de cinco hijos, ha confirmado su muerte en el tiroteo a la BBC.

En Australia, un país que se enorgullece de su seguridad, los tiroteos masivos son poco frecuentes, en parte gracias a sus estrictas leyes sobre armas y a una de las tasas de muertes por armas de fuego más bajas del mundo. Sin embargo, los ataques antisemitas se han convertido en un suceso trágicamente común.

Desde 2024, se han registrado en Australia más de una decena de ataques contra la comunidad judía y sus símbolos. En Melbourne, varios hombres encapuchados incendiaron una sinagoga histórica, en un ataque que el primer ministro aseguró que fue orquestado por Irán. En Sídney, una sinagoga fue vandalizada con esvásticas rojas pintadas con espray a lo largo de la valla, mientras que, en otro incidente, una guardería fue incendiada y cubierta con pintadas de insultos antisemitas. Hasta ahora, no se habían lamentado víctimas graves en los ataques, pero la violencia supone una escalada dramática de las tensiones derivadas de la guerra en Oriente Próximo, que también ha provocado episodios de islamofobia en el país.

Personas y trabajadores de emergencia se reúnen en el lugar donde se celebraba un evento festivo y donde se informó de un tiroteo en Bondi Beach. / Associated Press/LaPresse / LAP

Condena internacional

Tras el tiroteo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha condenado el suceso y ha advertido a su homólogo australiano de que el reconocimiento de Palestina como Estado es la causa del aumento de ataques antisemitas. "Su llamado a un Estado palestino echa leña al fuego del antisemitismo. Premia a los terroristas de Hamás. Enriquece a quienes amenazan a los judíos australianos y fomenta el odio a los judíos que ahora acecha en sus calles", ha asegurado Netanyahu a través de una publicación en X.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado "enérgicamente" el ataque y ha recalcado que se debe "trabajar sin descanso para erradicar el antisemitismo y el terrorismo". Asimismo, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Irán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, el Líbano y Jordania se han sumado a la condena y han enviado sus condolencias a las familias, al tiempo que han rechazado el extremismo.

Por otro lado, la policía estadounidense, francesa y británica han anunciado que extremarán la protección en las fiestas de Janucá y, en Rusia, la comunidad judía ha cancelado todas las celebraciones "por motivos de seguridad".

Suscríbete para seguir leyendo