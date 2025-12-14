Funeral en Gaza por un alto comandante de Hamás muerto en un ataque israelí del sábado
Un ataque de un dron israelí asesinó en la Franja de Gaza al veterano comandante de Hamás Raed Saad, confirmó este domingo el alto dirigente y principal negociador del grupo, Jalil al Haya, durante un discurso con motivo del 38º aniversario de la creación de la organización islamista.
