Salford, la 'hermana pequeña' de Mánchester que se ha convertido en un referente cultural e innovador en el norte de Inglaterra

La actividad económica de Salford sufrió un importante revés en 1982. Los muelles del Manchester Ship Canal, una de las principales vías de tráfico comercial de la ciudad desde finales del siglo XIX, acababan de anunciar su cierre, dejando sin empleo a miles de trabajadores. La ola de privatizaciones impulsada por Margaret Thatcher y el cierre de industrias deficitarias supuso un duro golpe para las ciudades del norte de Inglaterra, pero en el caso de esta localidad de algo más de 270.000 habitantes, limítrofe con Mánchester, el abandono de los muelles fue visto como una oportunidad.

Más de 40 años después, la ciudad se ha convertido en un referente cultural e innovador en esta zona del país; ha despertado el interés de pequeños y grandes inversores y ha atraído a miles de familias jóvenes gracias a unos precios de la vivienda competitivos y a la cercanía con un centro de Mánchester cada vez más tensionado. ¿La clave del éxito? Una apuesta decidida de la administración local para revitalizar la antigua zona industrial del canal en colaboración con instituciones públicas y privadas del sector cultural, tecnológico y de la comunicación.

A finales de los años ochenta y principios de los noventa, el Ayuntamiento de Salford inició un ambicioso proyecto de regeneración urbana, bautizado como Salford Quays, que incluyó la descontaminación del agua y de las tierras colindantes al canal, el desarrollo de vivienda moderna y la creación de espacios públicos y zonas verdes. Un proyecto que tuvo su gran punto de inflexión en el año 2000 con la apertura de The Lowry, un centro cultural de artes escénicas que incluye una galería de arte con la mayor colección de obras de L.S. Lowry, uno de los artistas ingleses más destacados de mediados del siglo XX, conocido por sus representaciones de la vida urbana e industrial del norte de Inglaterra.

The Lowry se ha convertido en la atracción turística más visitada del Gran Mánchester, la zona que abarca tanto la ciudad como su área metropolitana. Casi un millón de personas visitaron el centro cultural en 2023, según la agencia pública de promoción turística Marketing Manchester, situándose por delante de otros centros culturales del centro de la ciudad como la Manchester Art Gallery o el Science and Industry Museum.

Referente multimedia

La inauguración de The Lowry dio paso a otros proyectos de enorme calado en Salford, incluido el MediaCityUK, un centro tecnológico y multimedia que sirve de sede para cerca de 250 pequeñas y medianas empresas de sectores como el tecnológico, el financiero o el creativo y también de grandes corporaciones. Aquí instaló la BBC en 2011 su centro de producción en el norte de Inglaterra, como parte de su estrategia de descentralización. Desde entonces, programas emblemáticos de la cadena pública británica se emiten desde Salford Quays, incluido el matinal BBC Breakfast.

Estos proyectos han ido acompañados de una revitalización del sector del ocio en la ciudad, con la organización de festivales de música y con la apertura de restaurantes y mercados gastronómicos. Un cambio que se ha extendido a otras partes de la ciudad, incluida la animada Chapel Street, una calle situada en el extremo oriental, limítrofe con el término municipal de Mánchester, que ha experimentado una rápida regeneración en los últimos años con numerosas cafeterías, museos y salas de conciertos. Esta renovación ha tenido un impacto significativo para la ciudad en términos económicos: el número de visitantes en 2023 alcanzó los 8 millones, reportando unos ingresos estimados de 1.000 millones de libras (1.140 millones de euros), un aumento del 42% respecto al año anterior.

