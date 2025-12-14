PI STUDIO

Zelenski se reúne con Merz y emisarios de Trump en Berlín para abordar el plan de paz

El canciller alemán, Friedrich Merz, recibió este domingo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Cancillería, donde comenzó ya una reunión con los emisarios del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y el yerno del mandatario estadounidense, Jared Kushner. Más información