Zelenski se reúne con Merz y emisarios de Trump en Berlín para abordar el plan de paz
El canciller alemán, Friedrich Merz, recibió este domingo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Cancillería, donde comenzó ya una reunión con los emisarios del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y el yerno del mandatario estadounidense, Jared Kushner. Más información
Los participantes han hecho parada en la plaza de España
Badajoz se llena de ruido y espíritu navideño con la tradicional papanoelada motera
ELECCIONES EN CHILE