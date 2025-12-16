Exteriores
Los diplomáticos cargan contra Albares por no actualizar el reglamento de la Carrera: "Un Ministerio no es un cortijo de un señorito"
La Presidencia del Gobierno les ha vuelto a remitir al Ministerio de Exteriores tras solicitarle la Asociación de Diplomáticos Españoles por carta que se renovara la ley que define su trabajo y carrera.
La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) vuelve a cargar contra el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por no hacer avanzar la aprobación del reglamento de la carrera diplomática.
La ADE considera "inexplicable e irrespetuosa" la actitud del ministro. Aseguran que el proyecto está preparado para ser presentado al Consejo de Ministros, pero que José Manuel Albares no lo ha enviado aún.
El pasado 24 de noviembre escribieron una carta a Presidencia del Gobierno pidiendo amparo "ante la grave anomalía de que la Carrera Diplomática todavía cuente con un reglamento franquista de 1955".
En la respuesta recibida desde Moncloa, que también han hecho pública, el gabinete del jefe del Ejecutivo les remite a Exteriores y expresa su "confianza" en que el Ministerio les atienda la petición. "Como sabe, el Gobierno de España mantiene su firme compromiso con una acción exterior eficaz", dice el texto de Moncloa. "En cuanto a la cuestión que plantea, tomamos nota y le invitamos a un seguimiento directo con la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, órgano competente en materia de personal del Servicio Exterior. Confío que desde la Subsecretaría y ef Ministerio podrán atenderle con la atención y el detalle que merece".
Sin embargo, según esta agrupación a la que están adscritos la mayor parte del millar de diplomáticos españoles en activo y que dirige Alberto Virella, "tanto el subsecretario[ Xavier Martí] como el ministro [José Manuel Albares] mantienen su pasividad y desprecio hacia esta reivindicación".
Aseguran que han solicitado una reunión "para avanzar definitivamente en este tema", pero que no se les ha concretado fecha alguna. "Esta actitud, claramente contraria a lo que ha indicado Presidencia del Gobierno. A lo último que debería parecerse un Ministerio es a un cortijo de un señorito, por eso son crecientes el hartazgo y la indignación en el Ministerio de Asuntos Exteriores".
Fuentes de Exteriores aseguran a este diario, en respuesta a la ADE que "el subsecretario los ha recibido en múltiples ocasiones siempre que ha sido necesario y seguirá haciéndolo, tal y como ha hecho y seguirá haciendo con el resto de asociaciones de diplomáticos y sindicatos del servicio exterior”
El borrador de la ley para la Carrera Diplomática, que fue remitido al Consejo de Estado en 2024, se elaboró sobre la base del reglamento que se aprobó en 2014, con el Gobierno de Mariano Rajoy, pero que fue anulado en 2017 por el Tribunal Supremo debido a un defecto de forma. El nuevo, tras haber subsanado esos errores, aún no está en vigor.
