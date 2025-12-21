Arrancarse las muelas en casa: la solución radical de pacientes ingleses ante la escasez de dentistas en la sanidad pública

Las dificultades para conseguir una cita con un dentista en la sanidad pública de Inglaterra está empujando a los pacientes a tomar medidas radicales. Un informe publicado este lunes por la organización independiente Healthwatch England señala que algunos de ellos están optando por arrancarse los dientes en casa ante la falta de consultas disponibles, mientras que otros se ven obligados a desplazarse más de 100 kilómetros o incluso ir al extranjero para pasar una revisión. Las conclusiones de esta investigación han puesto de relieve las dificultades del Gobierno laborista para enderezar un sistema sanitario afectado por los recortes y por las consecuencias de la pandemia.

Según las directrices fijadas por el Ministerio de Salud, los pacientes deben ser atendidos por su dentista en un plazo de entre 24 horas y siete días para una consulta urgente en la sanidad pública (NHS), en función de los síntomas. La realidad, sin embargo, es muy diferente. Según los testimonios recogidos en el informe, las largas esperas telefónicas para conseguir una cita son habituales y en muchos casos es imposible dar con un médico. Algunos voluntarios de Healthwatch England aseguran haber llamado hasta 15 veces a los servicios de urgencias sin recibir una respuesta, algo que demuestra la saturación de las consultas.

Sector privado

La crisis también se nota en los chequeos rutinarios: el número de personas que han podido ver a un dentista en los últimos 24 meses es un 10% inferior al del mismo periodo en 2019, mientras que el número de llamadas se ha incrementado un 20% respecto al año anterior. Esta situación ha provocado una falta de prevención que, por un lado, ha aumentado la presión sobre las urgencias y, por el otro, ha obligado a muchos pacientes a acudir al sector privado. “Hay un servicio de urgencias del NHS en la zona, pero la única opción que ofrecen es la extracción. Perdí tres dientes porque no me repararon los empastes. Tuve que pedir dinero prestado y acudir a una clínica privada”, señala un testimonio recogido en el informe.

En muchos casos, las personas que no pueden permitirse una consulta privada optan por automedicarse con antibióticos sin receta o, incluso, por hacer intervenciones en casa. “Tuve una emergencia. No había opciones para recibir atención médica. Me extraje mi propio diente, se me infectó y tuve que conseguir antibióticos de una fuente no fiable, ya que no había nadie disponible para conseguir medicamentos. En urgencias no te atienden, los médicos no pueden y los dentistas tampoco. Ahora tengo una deuda de miles de libras debido a la desesperación”, explica otro paciente.

Respuesta del Gobierno

Poco después de la publicación del informe, el Ejecutivo ha anunciado nuevos incentivos para que los dentistas atiendan a los pacientes del NHS tras constatar que muchos profesionales han dejado de hacerlo porque el dinero que perciben de muchos procedimientos no cubre los costes. A partir de abril, el Ministerio de Salud permitirá a los pacientes reservar tratamientos largos bajo un solo paquete sin la necesidad de pedir citas separadas, algo que permitirá ahorrar costes a los dentistas y facilitará los tratamientos para los pacientes con dolencias urgentes y complejas. Aún así, la Asociación Dental Británica (BDA) asegura que son necesarias reformas más profundas para solucionar el problema.

Antes de su llegada al poder en julio de 2024, el Gobierno laborista prometió ofrecer 700.000 consultas urgentes adicionales al año en los centros odontológicos, pero por ahora no se han publicado datos al respecto. El Ministerio de Salud asegura que esta información se ofrecerá “en su debido momento”, al mismo tiempo que acusa al anterior Gobierno conservador de provocar esta crisis. “Este Gobierno heredó un sistema dental del NHS deteriorado tras años de abandono”, ha asegurado un portavoz del ministerio a través de un comunicado. “Estamos trabajando duro para cambiar la situación, ampliando las citas dentales urgentes y reformando el contrato dental para aumentar la capacidad y conseguir más dentistas del NHS en primera línea. Queda mucho por hacer, pero este Gobierno está decidido a arreglar el deteriorado sector dental británico”.

Suscríbete para seguir leyendo