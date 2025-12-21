Francia
Un hombre hiere a cuchilladas a dos adolescentes en Toulouse
El hombre armado fue reducido de un disparo por parte de un grupo de agentes de Policía a los que también quiso atacar
EP
Dos adolescentes de 15 y 16 años han resultado heridos este pasado sábado por la noche en la ciudad francesa de Toulouse por el ataque de un hombre armado por un cuchillo que después intentó atacar a un grupo de agentes de Policía que consiguió reducirle de un disparo.
El agresor, que comenzó su ataque sobre las 21.30 en el barrio de Montaudran, fue neutralizado por la Policía nacional y herido por arma de fuego antes de ser evacuado en absoluta urgencia, informaron fuentes policiales al diario local ICI Occitanie.
Las dos víctimas fueron trasladadas a un hospital en estado de "relativa urgencia", aunque sus vidas no corren peligro, sin que de momento exista constancia de que se trate de un posible ataque terrorista.
