África
Un tiroteo en un bar de Sudáfrica deja al menos 9 muertos y 10 heridos
Los hechos ocurrieron en un establecimiento en Bekkersdal, provincia de Gauteng, al suroeste de Johannesburgo
EFE
Johannesburgo
Al menos nueve personas murieron y otras diez resultaron heridas este domingo en un tiroteo ocurrido en un bar en Bekkersdal, provincia de Gauteng, al suroeste de Johannesburgo.
Las dirección de Investigaciones de Delitos Graves y Violentos de Gauteng junto con la Unidad de Rastreo y Detección de Delitos de la Policía de Sudáfrica iniciaron un operativo de búsqueda para dar con una docena de sospechosos.
“Se reporta que unos 12 sospechosos desconocidos a bordo de una camioneta blanca y un sedán plateado abrieron fuego contra los clientes de la taberna y continuaron disparando al azar mientras huían del lugar”, indicó la Policía en un comunicado.
- El Ayuntamiento de Badajoz aprueba destinar 11 millones de euros a la construcción de viviendas de protección oficial
- El Hospital Centro Vivo de Badajoz acoge el rastrillo solidario en el que 'siempre toca'
- Badajoz dejará de aplicar descuentos en el autobús urbano el 1 de enero
- Bamba, de Gambia a Badajoz en busca de su final feliz
- Adiós a las salpicaduras y el traqueteo: la plaza más céntrica de Badajoz y varias calles renuevan el pavimento
- Los bomberos de Badajoz se manifiestan: 'Estamos en una situación límite
- La Noche de los Deseos regresa a Badajoz el 27 con 3.000 farolillos biodegradables
- Alertan de que a más de 11.000 vecinos de Badajoz no les ha llegado la tasa de basura y disponen solo de 7 días hábiles para hacer el pago