Reino Unido
La activista Greta Thunberg, detenida en Londres por apoyar a presos de Acción Palestina
La joven, de 22 años, se unió a decenas de personas el lunes para mostrar la solidaridad con los ocho detenidos del grupo que ha sido proscrito por el Gobierno
EFE
Londres
La activista climática Greta Thunberg ha sido detenida este martes en Londres durante un acto de apoyo a los ocho manifestantes de Acción Palestina que hacen huelga de hambre en prisión, informó el grupo de protesta 'Prisioneros por Palestina'.
Thunberg, de 22 años, se unió a decenas de personas el lunes para mostrar la solidaridad con los ocho detenidos de Acción Palestina, grupo que ha sido proscrito por el Gobierno del Reino Unido.
'Prisioneros por Palestina' ha colgado hoy en su cuenta de la red social Instagram un vídeo en el que se ve a la activista sueca sentada en el suelo con un cartel de respaldo a los detenidos mientras dos agentes del orden filman el momento de su arresto.
