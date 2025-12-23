Secciones

Es noticia
Resultados Elecciones en ExtremaduraResultados BadajozResultados CáceresComprobar la Lotería de Navidad 2025
instagram
Trump advierte a Maduro: "Si se hace el duro será la última vez que se lo haga"

Trump advierte a Maduro: "Si se hace el duro será la última vez que se lo haga"

Sara Fernández

Trump advierte a Maduro: "Si se hace el duro será la última vez que se lo haga"

Sara Fernández

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su colega venezolano Nicolás Maduro sería "inteligente" si eligiera abandonar el Palacio de Miraflores. "Si se hace el duro será la última vez que podrá hacerlo", advirtió después de reunirse en su su resort Mar-a-Lago con el Secretario de Guerra, Pete Hegseth y el secretario de la Marina John Phelan. A la vez volvió a embestir contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, a quien calificó de "alborotador" que debería "cuidarse" de EEUU. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents