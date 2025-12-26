Trump felicita la Navidad a los "sinvergüenzas que adoraban" a Epstein y ahora le inculpan a él

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó la Navidad el jueves con un mensaje que ha extendido a "los muchos sinvergüenzas que adoraban" al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, pero que luego "abandonaron como un perro" para culparle a él de sus actos. "Cuando sus nombres salgan a la luz y se revele que todos son demócratas, habrá que dar muchas explicaciones", ha advertido.

"Feliz Navidad a todos, incluyendo a los muchos sinvergüenzas que adoraban a Jeffrey Epstein, le daban montones de dinero, iban a su isla, asistían a sus fiestas y creían que era el mejor tipo del mundo, solo para abandonarlo como a un perro cuando la cosa se puso muy fea, afirmando falsamente que no tenían nada que ver con él, que no lo conocían, que era una persona repugnante y luego culpar, por supuesto, al presidente Donald Trump", ha señalado en su plataforma Truth Social, donde ha asegurado que él fue "el único que abandonó a Epstein, y mucho antes de que se pusiera de moda".

El inquilino de la Casa Blanca, advirtió de que "cuando sus nombres salgan a la luz en la actual cacería de brujas de la izquierda radical (...) y se revele que todos son demócratas, habrá que dar muchas explicaciones", y recordó las acusaciones de interferencia de Rusia para favorecerle en las elecciones de 2016, defendiendo que esto "era una historia ficticia, una estafa total, y no tenía nada que ver con Trump".

Informes electorales

Al hilo, ha afirmado que "el fracasado 'The New York Times', entre muchos otros, se vio obligado a disculparse por sus incorrectos "informes" electorales". "Ahora, los mismos perdedores vuelven a las andadas, solo que esta vez muchos de sus amigos, en su mayoría inocentes, saldrán gravemente heridos y su reputación se verá manchada. Pero, lamentablemente, ¡así es en el mundo de la política demócrata corrupta!", ha agregado.

Trump ha hecho estas declaraciones un día después de que el Departamento de Justicia haya revelado tener "más de un millón de archivos adicionales que podrían" estar relacionados con el caso. Además, el nombre del presidente aparece de forma significativa en los últimos 30.000 archivos publicados por el departamento de Justicia, dirigido por Pam Bondi, lo que muestra una mayor cercanía a Epstein --condenado por abuso sexual y tráfico de menores-- de quien ha tratado hasta la fecha de obstaculizar la publicación de los documentos.