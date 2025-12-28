Rusia prosigue sus ataques poco antes de la reunión entre Zelenski y Trump en Florida
La ofensiva afectó a zonas residenciales e infraestructuras en Jerson y dejaron a parte de la ciudad sin electricidad
EFE
Las fuerzas armadas rusas han proseguido sus ataques contra Ucrania poco antes de la reunión que mantendrán este domingo en Florida el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el presidente de EEUU, Donald Trump sobre un plan de paz.
Los rusos lanzaron un ataque contra zonas residenciales e infraestructuras críticas en Jerson y dejaron a parte de la ciudad sin electricidad, informo en su cuenta de Facebook el jefe de la administración militar de la región, Jaroslav Schanko.
"Terroristas rusos han lanzado una vez más un gran ataque con lanzamiento múltiple de misiles sobre la ciudad. Zonas residenciales e importantes infraestructuras están en llamas", escribió Schanko.
"De momento estamos recabando información sobre víctimas", agregó.
En la noche también hubo ataques contra Dnipropetrovsk que alcanzaron una institución educativa, una granja y un gasoducto, informó la administración militar en Telegram.
Un día antes hubo un ataque generalizado contra Kiev que causó al menos un muerto y una veintena de heridos y llevó a Zelenski a decir que Rusia responde con drones y misiles a los esfuerzos de paz.
- La masiva participación obliga a reorganizar la San Silvestre de Badajoz: estos son los cambios
- El Puente Real de Badajoz cumple 31 años: curiosidades de uno de los símbolos de la ciudad
- Los ayudantes de los Reyes en la Cabalgata de Badajoz 2026: «Ser Rey Mago es una mezcla de ilusión y responsabilidad»
- FOTOGALERÍA | La celebración navideña de Talavante en Extremadura: Sergio Ramos y Joaquín, entre los invitados
- La Asociación Amigos de Badajoz realizará este sábado una visita guiada al Fuerte de San Cristóbal
- Bomberos voluntarios buscan en el río Guadiana de Badajoz el arma que se empleó para asesinar a la funcionaria
- La Nochebuena en Badajoz empieza el mediodía
- Ambientazo en la Tardebuena de Badajoz, ¡búscate en las fotos!