Lucha antidroga

Estados Unidos ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes

Se trata de una nueva acción del operativo denominado "Lanza del Sur"

EE.UU. destruye una nueva lancha en el Pacífico Oriental.

EE.UU. destruye una nueva lancha en el Pacífico Oriental. / EFE

EFE

Washington

El Comando Sur de Estados Unidos atacó este lunes una nueva lancha supuestamente asociada al narcotráfico en el Pacífico Oriental y los dos tripulantes de la nave fallecieron, en una nueva acción del operativo denominado "Lanza del Sur".

El video del ataque fue difundido en la cuenta oficial de X del Comando Sur, dependencia que asegura que en el ataque dos tripulantes masculinos denominados como "narcoterroristas" fueron asesinados cuando navegaban por aguas internacionales.

