Conflicto en Oriente Próximo
La actriz Angelina Jolie muestra su apoyo a gazatíes en una visita al cruce de Rafah
EFE
La actriz estadounidense Angelina Jolie visitó este viernes el lado egipcio del paso fronterizo de Rafah, que conecta la Franja de Gaza con Egipto, según recogieron medios egipcios e israelíes, para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino y seguir en 'in situ' las labores humanitarias.
Según los medios, la visita de la actriz tenía como objetivo evaluar la situación de los palestinos que han sido trasladados a Egipto para recibir tratamiento y examinar el flujo de ayuda a la Franja de Gaza devastada por la ofensiva israelí.
En las imágenes publicadas en redes sociales de la visita de Jolie a este paso fronterizo, se puede ver a la actriz hablando con autoridades, trabajadores de la Cruz Roja y con conductores de camiones que transportan ayuda humanitaria.
Los principales organismos de derechos humanos y los propios gazatíes han venido denunciando que la entrada de ayuda al enclave sigue siendo insuficiente por el bloqueo que mantiene Israel, pese a que el acuerdo de alto el fuego recoge su obligación de aumentar la entrada diaria de comida, combustible y medicinas.
Trabajo en Acnur
Angelina Jolie trabajó durante dos décadas con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), fue enviada especial de ese organismo entre 2012 y 2022 y comparte habitualmente en sus redes sociales reflexiones sobre asuntos humanitarios, como el conflicto palestino-israelí.
Desde que Israel comenzara los ataques tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, el balance de muertos en la Franja de Gaza desde entonces supera los 71.000, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí.
