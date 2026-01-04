"Calles vacías, negocios cerrados y mucha incertidumbre" el día después de la captura de Maduro

Javier Medina, presidente del Hogar Canario Venezolano, asegura que en el centro de Caracas hay muy poca gente por la calle y la inmensa mayoría de los negocios están cerrados.

Así es la situación más de 24 horas después de que tropas estadounidenses realizaran un ataque a diferentes cuarteles y bases militares estratégicas del país, a la vez que capturaban al expresidente Nicolás Maduro y su esposa para llevarlos hasta Nueva York.

Medina, que reside en la Urbanización La Candelaria (Caracas), donde viven otros muchos canarios, aseguró que la mayoría de los ciudadanos de la capital venezolana "están guardados en sus casas, a la espera de lo que pase" en los próximos días.

Y tampoco se percibe un gran despliegue de los militares venezolanos ni de los cuerpos de seguridad por los espacios públicos.

Sin grandes movilizaciones

"Las calles están vacías, casi todos los negocios están cerrados y hay mucha incertidumbre", comenta.

Y, de forma generalizada, no ha habido grandes movilizaciones ni a favor ni en contra de la intervención de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Medina recuerda que "hoy es domingo" y no descarta que mañana haya más actividad y dinamismo en la ciudad.

"No hay nada cierto, todos estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir", indica este vecino de La Candelaria, a la vez que están pendientes de las noticias, tanto las que ofrecen los medios de comunicación tradicionales como las que llegan por las redes sociales.

Extrañados

Admite que muchos ciudadanos están "extrañados" ante la afirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de que la líder opositora María Corina Machado, distinguida con el Premio Nobel de la Paz, no cuenta con el suficiente respaldo para liderar el periodo de transición.

En opinión de Medina, "la gente no llega a alcanzar el significado" de ese planteamiento.

