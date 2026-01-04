Edmundo González reclama su derecho a ejercer la presidencia de Venezuela tras la salida de Maduro

En un gesto de clara diferencia con Estados Unidos, Edmundo González Urrutia reclamó el derecho a ejercer la presidencia venezolana después de la captura de Nicolás Maduro."Como presidente de los venezolanos hago un llamado sereno y claro a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad. Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio. Como comandante en jefe les recuerdo que su lealtad es con la constitución, el pueblo y la república", dijo a través de X en respuesta también a la cúpula castrense tras su respaldo a Delcy Rodríguez como "presidenta encargada".

Donald Trump y su jefe de la diplomacia, Marco Rubio, habían expresado también su opción por Rodríguez, aunque bajo condiciones de estricto acatamiento a Washington, y, al mismo tiempo, descartado de plano la opción de una renovación política inmediata de la mano de María Corina Machado, quien el sábado reivindicó la entrada de González Urrutia al Palacio de Miraflores por haber ganado la contienda electoral del año pasado. "El país que viene debe ser de derecho, instituciones y esperanza", dijo el entonces candidato opositor para quien la salida de Maduro del poder es un "punto de inflexión en nuestra historia" que provoca "naturalmente" sentimientos encontrados. "Los entendemos y respetamos", dijo.

Sin embargo, remarcó que con el rapto de Maduro y su envío a una cárcel de Nueva York no alcanza. "Es un paso importante pero no suficiente". La "normalización integral del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas y se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo el 28 de julio". Solo entonces, remarcó el ex diplomático, "podrá iniciarse de manera seria y responsable un proceso de transición democrática".

Desde aquella noche de julio de 2024 la oposición reivindicó la victoria en las urnas de González Urrutia. El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó el triunfo de Maduro pero nunca exhibió las actas que lo validaran. Esa fue la fuente de un conflicto que se expresó en las calles y fue severamente reprimido. "Ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de una manera injusta".

Si Machado se pronunció el mismo día de la captura y de inmediato fue desacreditada por Trump por arrogarse un protagonismo determinante, González Urrutia intentó reivindicar nuevamente su derecho a asumir la presidencia, respaldado por Francia y otros países. "Hoy, quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia. Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante".

El ex candidato dijo pertenecer a "una fuerza leal a Venezuela, a la democracia y a los derechos de sus ciudadanos" cuya legitimidad "viene del mandato popular y del respaldo claro de millones de venezolanos que anhelan un país en paz y con instituciones". Ese respaldo, advirtió, "jamás será traicionado". Para hacerlo valer, prometió actuar "con responsabilidad y sentido de estado sobre la base de que la transición debe construirse con sentido de firmeza, respeto". Prometió por último dedicarse a la "reconciliación" nacional y mantener los principios de la "reconstrucción de la nación".

