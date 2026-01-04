PI STUDIO

El papa León XIV reclama respeto a la soberanía de Venezuela y a los derechos humanos "de todos y cada uno"

León XIV vuelve a hablar claro en sus mensajes dirigidos a Donald Trump. El Papa ha reclamado este domingo el respeto a "la soberanía de Venezuela y al Estado de derecho recogido en la Constitución", en un mensaje que supone su primera reacción pública al ataque militar de Estados Unidos contra el país y a la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Más información