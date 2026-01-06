Secciones

Las autoridades indonesias hallan el cuerpo de uno de los niños desaparecidos en el naufragio

Los equipos de rescate que trabajan en la búsqueda de los dos niños valencianos desaparecidos tras el trágico naufragio en Indonesia de una embarcación turística en la que viajaba una familia valenciana han localizado este martes el cuerpo de un niño. Las autoridades ya han confirmado que se trata de uno de los hijos de Andrea Ortuño y Fernando Martín. Más información

