La 'excepción Clooney' incendia el debate migratorio en Francia tras concederle la ciudadanía al actor

Un sinfín de papeles, una entrevista, dos exámenes… y esperar. Este sería el procedimiento habitual para adquirir la nacionalidad francesa, excepto si eres George Clooney.

El 26 de diciembre de 2025, la familia Clooney obtuvo la ciudadanía francesa, y su naturalización no ha pasado desapercibida. Especialmente, después de que el actor confesara que no domina el idioma del país, a pesar de que ya está poniendo remedio. "Mis hijos hablan francés delante de mí para poder decirme cosas terribles en la cara y no lo sé", ironizaba durante una entrevista.

La noticia ha desatado una polémica en el país pues se conoce después del endurecimiento de los requisitos para adquirir la nacionalidad francesa con la introducción de un examen de lengua francesa y otro de conocimientos cívicos del país. Una barrera más que entró en vigor a principios de este 2026, para quienes quieren establecerse de manera legal en el país y que llega en medio de un intenso debate político sobre la migración en Francia.

Una "gran oportunidad"

Ante la controversia, el Gobierno argumentó que la familia Clooney recibió la nacionalidad como "una gran oportunidad" para que el país alcance una mayor influencia internacional. "Viven en el territorio francés, en el departamento de Var la mayor parte del tiempo, y sus hijos estudian allí", explicó el ministro del Interior, Laurent Nuñez, e insistió en que "llevan a cabo muchas acciones en el territorio nacional y contribuyen enormemente a la influencia cultural e intelectual de nuestro país".

Algunos han señalado también el silencio de la extrema derecha de Marine Le Pen. Mientras el partido de Agrupación Nacional defiende constantemente la limitación de inmigración, curiosamente esta vez no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso Clooney, a excepción de su diputado Thomas Ménagé, quien afirmó ser una "fuente de orgullo", ya que los Clooney no vienen a "disfrutar de los beneficios de la nacionalidad".

Sin embargo, la ministra delegada del ministro del Interior, Marie-Pierre Védrenne, se mostró preocupada sobre la percepción de la "justicia" que podría generar en la población esta naturalización, añadiendo que, a nivel personal, comprendía la valoración de los "dobles raseros" sobre este tema.

Trump también tiene algo que decir

El presidente estadounidense, Donald Trump, también tuvo algo que decir sobre este asunto, burlándose públicamente del actor y su familia en su red social Truth Social. "¡Buenas noticias! George y Amal Clooney, dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos, se han nacionalizado oficialmente franceses", escribió Trump, antes de burlarse de la influencia y la carrera del actor, "cuyas pocas películas son totalmente mediocres".

El inquilino de la Casa Blanca tampoco desaprovechó la oportunidad para criticar las políticas migratorias europeas: "Desafortunadamente, Francia enfrenta actualmente un grave problema de delincuencia debido a su manejo absolutamente desastroso de la inmigración, como el que tuvimos bajo el soñoliento Joe Biden".

Clooney no tardó en responder al presidente: "Estoy totalmente de acuerdo con el presidente actual. Debemos hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Empezaremos en noviembre", es decir, cuando la Cámara de Representantes y un tercio del Senado deberán renovarse.

Residencia en Francia desde 2021

La familia Clooney adquirió en 2021 una finca con viñedos en Brignoles, al sur de Francia. Desde entonces, esta mansión francesa se ha convertido en la residencia principal de los Clooney, alejada de los paparazzis, y donde sus hijos gemelos estudian y disfrutan de una mayor privacidad gracias a las estrictas leyes de protección de menores europeas.

El actor se sinceró en una entrevista para 'Esquire' sobre los motivos del cambio de residencia: "Me preocupaba criar a nuestros hijos en Los Ángeles, en la cultura de Hollywood. No quiero que anden por ahí preocupados por los paparazzi".

