Pedro Sánchez se compromete a defender el estatus RUP de Canarias en el presupuesto europeo 2028-2034

El debate sobre el futuro presupuesto de la Unión Europea ha colocado de nuevo a Canarias en el centro de la agenda política europea. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha trasladado por escrito al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, su compromiso de defender de forma activa el estatus de región ultraperiférica (RUP) del Archipiélago en la negociación del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034. Esta postura incluye la exigencia de mantener fondos específicos que compensen la lejanía, la insularidad y las limitaciones estructurales del territorio canario.

La respuesta del Ejecutivo estatal llega tras la preocupación expresada por Canarias y el resto de las regiones ultraperiféricas ante la propuesta inicial presentada por la Comisión Europea, encabezada por Ursula von der Leyen, que plantea cambios profundos en el modelo de financiación comunitaria. Entre ellos, la posible desaparición de ayudas históricas dirigidas a estos territorios.

El compromiso del Gobierno de España con las regiones ultraperiféricas

En la carta remitida a Fernando Clavijo, Pedro Sánchez asegura que España “exige y seguirá exigiendo” que el próximo presupuesto europeo tenga en cuenta las singularidades de las RUP. El jefe del Ejecutivo español subraya que el Estado defenderá en Bruselas modificaciones en la propuesta comunitaria para garantizar una financiación suficiente y visible destinada a sectores estratégicos como la agricultura, la pesca y la cohesión territorial.

Este respaldo supone un paso relevante en la implicación directa del Gobierno central en una negociación que resulta clave para el futuro económico y social de Canarias. Las regiones ultraperiféricas —nueve en total, pertenecientes a España, Francia y Portugal— dependen en gran medida de fondos finalistas que compensan sus desventajas estructurales y aseguran su integración efectiva en el proyecto europeo.

La preocupación por el futuro del POSEI y el sector primario

Uno de los principales focos de inquietud es el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI). Este instrumento comunitario es fundamental para sostener la actividad agrícola y ganadera en Canarias, donde los costes de producción y transporte son notablemente superiores a los del continente.

Fernando Clavijo trasladó al presidente del Gobierno que la desaparición de estas ayudas tendría consecuencias graves para el sector primario, poniendo en riesgo la viabilidad de numerosas explotaciones y afectando al equilibrio territorial del archipiélago. En su respuesta, Pedro Sánchez reconoce esta preocupación y se compromete a defender la continuidad del POSEI dentro del próximo marco presupuestario europeo.

Un frente común con Francia y Portugal

El respaldo de España no llega en solitario. Según detalla Pedro Sánchez, la defensa del estatus RUP ya fue abordada en el Consejo Europeo celebrado el 18 de diciembre en Bruselas, donde también intervinieron el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro portugués, Luís Montenegro. Los tres Estados comparten regiones ultraperiféricas y coinciden en la necesidad de preservar un tratamiento diferenciado en el presupuesto comunitario.

Además, el presidente del Gobierno español se muestra favorable a la convocatoria de una cumbre específica entre España, Francia y Portugal, junto con los presidentes de las nueve RUP. El objetivo de este encuentro sería sellar una posición común antes de que el debate presupuestario avance en las instituciones europeas. Pedro Sánchez ha confirmado su disposición a participar personalmente en esta reunión de alto nivel.

Fernando Clavijo y Narvay Quintero junto a otros líderes europeos en un encuentro de las RUP / La Provincia

El papel del Consejo Europeo y el derecho a veto

El calendario institucional marca como próxima cita clave un Consejo Europeo previsto para el mes de marzo. Canarias confía en que la cumbre de Estados y regiones ultraperiféricas se celebre antes de esa fecha, con el fin de llegar a la reunión de los 27 con una estrategia coordinada.

Los Estados miembros cuentan con una herramienta decisiva en este proceso: el derecho a veto sobre el Marco Financiero Plurianual. Esta potestad obliga a la Comisión Europea a negociar el contenido del presupuesto hasta lograr un consenso, lo que refuerza la posición de países como España, Francia y Portugal en la defensa de sus territorios ultraperiféricos.

El respaldo del Parlamento Europeo

Además del Consejo, la propuesta presupuestaria debe superar el examen del Parlamento Europeo, donde la iniciativa de la Comisión no ha encontrado un apoyo mayoritario. Diversos grupos de la Eurocámara han expresado su rechazo a la centralización de los fondos en los Estados y al fin de las ayudas directas a las RUP.

Este posicionamiento quedó reflejado en una carta dirigida a la propia Ursula von der Leyen, en la que los eurodiputados alertan del impacto negativo que tendría eliminar instrumentos específicos diseñados para compensar la lejanía y la insularidad. Las regiones ultraperiféricas están trabajando de forma coordinada con sus representantes en el Parlamento para reforzar esta oposición.

Fondos clave para Canarias: cifras y relevancia económica

En el actual marco financiero 2021–2027, Canarias recibe 4.600 millones de euros vinculados a su condición de región ultraperiférica. De esa cantidad, 2.730 millones proceden del FEDER y del Fondo Social Europeo (FSE), mientras que 1.878 millones corresponden al POSEI.

Estos recursos son esenciales para financiar infraestructuras, políticas de empleo, formación, inclusión social y el sostenimiento del sector primario. Agricultura, ganadería y pesca dependen en gran medida de estas ayudas para mantener su competitividad y garantizar el abastecimiento local.

El Gobierno de Canarias ha insistido en que la pérdida de estos fondos tendría un impacto directo en el tejido económico y social del archipiélago, incrementando las desigualdades y dificultando la convergencia con el resto de regiones europeas.

Canarias y la defensa del estatus RUP

La implicación reforzada del Estado responde también a una demanda expresa del Ejecutivo autonómico. Tras participar en los actos del XXX aniversario de la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas (CPRUP), celebrados en Bruselas, Fernando Clavijo reclamó una mayor participación de los Estados en la defensa de sus territorios de ultramar.

Desde la perspectiva canaria, las RUP no solo requieren un trato diferenciado, sino que aportan un valor estratégico a la Unión Europea desde el punto de vista geográfico, ambiental y cultural. Mantener fondos finalistas es, según esta visión, una condición imprescindible para sostener su desarrollo económico y social.