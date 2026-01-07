Brigitte Bardot reposa junto a sus padres y abuelos en un cementerio de Saint-Tropez frente al Mediterráneo

El féretro de Brigitte Bardot, ícono mundial cinematográfico, reposa desde este miércoles junto a sus padres y abuelos en el cementerio marino de la localidad de Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa, frente al mar Mediterráneo, diez días después de morir a los 91 años debido a un cáncer.

Saludada por cientos de vecinos y admiradores por las calles de Saint-Tropez, tras el funeral, la comitiva se encaminó al cementerio marino, situado bajo la ciudadela y frente al Mediterráneo, donde se encuentra también la tumba de su primer marido, Roger Vadim, el realizador de 'Et Dieu.. créa la femme' (Y Dios creó a la mujer), que en 1956 con solo 22 años la catapultó al estrellato.

Su viudo, Bernard d'Ormale, con quien compartió los últimos 33 años de su vida, explicó a Paris Match porqué no fue inhumada en La Madrague, su famosa casa de pescadores en Saint-Tropez, como deseaba.

"Se dio cuenta de que no sería viable para el Ayuntamiento. Imaginen las procesiones de turistas apiñándose en el estrecho sendero del litoral (hasta la casa). Brigitte se resignó a abandonar las gestiones, y aceptó la idea de estar en el panteón donde se encuentran sus padres, a quienes adoraba", manifestó D'Ormale.

Su inhumación se celebró en la más absoluta intimidad, mientras que la ceremonia religiosa oficiada previamente y a la que solo pudieron asistir unos 400 allegados y miembros de la Fundación Brigitte Bardot pudo ser seguida en directo por una multitud en tres pantallas gigantes en el pueblo.

Entre los invitados estaba Mireille Mathieu, que cantó a capela ante el féretro de Bardot, cubierto de ratán y flores, el 'Panis Angelicus', basado en la obra de César Franck, con letra de Santo Tomás de Aquino, y a continuación, el tenor de ópera pop francés Vincent Niclo cantó el 'Ave María' de Gounod.

El féretro salió de la iglesia con los acordes de la canción 'Djobi Djoba' de los Gipsy Kings, a los que Bardot contribuyó a promocionar y que la consideraban "una gitana rubia", en palabras de Chico, el líder del grupo. Lo había recibido aproximadamente una hora antes su único hijo, Nicolas-Jacques Charrier, de 65 años, quien viajó desde Oslo acompañado de sus hijas y nietas.

La principal ausencia fue la de la hermana de la actriz, Marie-Jeanne Bardot, conocida como Mijanou, de 87 años y residente en Estados Unidos. Expresó su dolor en un mensaje leído por el diácono durante la misa: "Mi Bri, has estado conmigo toda mi vida. Tenía tanto miedo de que desaparecieras, pero no, siento tu alegre presencia. Por favor, quédate conmigo hasta que me reúna contigo".

"Toda su vida, encarnó la libertad. Amaba mucho a Francia, a su Francia. Estaba orgullosa. Tres cuartas partes de los franceses están en contra de la caza del zorro, y no entiendo por qué los políticos no hacen nada al respecto", subrayó el secretario general de la Fundación Brigitte Bardot desde 2020, Max Guazzini, quien hizo un retrato poético de BB durante el funeral.

"¡Pío, pío!, son las últimas palabras de Brigitte Bardot que le dirigió a Bernard", su marido, antes de morir, señaló Guazzini.

Su viudo desveló a Paris Match que falleció debido a un cáncer y que los últimos días fueron complicados.

Dos veces hospitalizada durante el pasado otoño, Bardot quiso terminar sus días en La Madrague, pese a que allí la situación para sus cuidados era "más complicada, sobre todo por el persistente dolor de espalda que le causaba sufrimiento y agotamiento", y que le hacía estar "incómoda, incluso postrada en cama", pero estuvo "consciente y preocupada por el bienestar de los animales hasta el final", contó D'Ormale.

Además de Mireille Mathieu y de Chico de los Gipsy Kings, entre las personalidades asistieron al funeral Paul Belmondo y Paul Watson, figura destacada del movimiento por la conservación de las ballenas.

En el ámbito político, estuvieron la líder de la ultraderecha Marine Le Pen, con cuya ideología simpatizaba Bardot, y la ministra delegada de Igualdad de Género, Aurore Bergé, entre otros.

El Elíseo envió una corona de flores en nombre del presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte, a pesar de sus vínculos con la extrema derecha y las posiciones altamente controvertidas de Bardot, condenada en cinco ocasiones por injurias e incitación al odio de carácter xenófobo y homófobo entre 1996 y 2021, particularmente contra minorías musulmanas.

El homenaje de Saint-Tropez, un pueblo de pescadores en su origen, que engalanó sus calles con múltiples fotos de su célebre vecina, concluye esta tarde con un evento en una pradera de la localidad, cuya oficina de turismo exhibe fotos de Bardot con un sencillo mensaje: "Gracias, Brigitte".