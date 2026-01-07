Trump anuncia que prohibirá a las grandes empresas comprar viviendas unifamiliares en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que prohibirá a las grandes empresas comprar viviendas unifamiliares como parte de su plan para abordar la crisis de la vivienda en el país. "Durante mucho tiempo, comprar y ser propietario de una casa se consideró la máxima expresión del sueño americano. Era la recompensa por el trabajo duro y por hacer lo correcto, pero ahora [...] ese sueño americano está cada vez más fuera del alcance de demasiadas personas, especialmente de los jóvenes estadounidenses", ha afirmado en un 'post' en su red social 'Truth Social'.

Trump ya comunicó el mes pasado que tenía previsto dar a conocer "algunos de los planes de reforma de la vivienda más agresivos de la historia de Estados Unidos". En este sentido, aunque no ha dado detalles sobre la medida, ha apuntado a que pedirá al Congreso convertir la iniciativa en ley.

El mandatario republicano ha afirmado que "son las personas quienes viven casas y no las corporaciones", al tiempo que ha culpado al expresidente Joe Biden y el Partido Demócrata de la crisis de inflación.

El proyecto ha afectado a la cotización de empresas con inversiones en el mercado de la vivienda, como Blackstone o BlackRock. De hecho, su cotización sobre las 20.45 hora peninsular española se dejaba un 4,36% y un 2,68%, respectivamente.

Los grandes fondos de inversión, bancos y grandes corporaciones han destinado buena parte de sus recursos a la compra de grandes carteras inmobiliarias del mercado residencial, una estrategia que redujo la oferta. Buena parte de los estadounidenses viven en casas unifamiliares. El peso de estos grandes inversores en el mercado llegó a ser del 25%.