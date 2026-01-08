Trump y Petro mantienen una conversación telefónica por primera vez en medio de las amenazas de EEUU a Colombia

"Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro". Donald Trump parece haber girado sobre sus pasos y bajar el tono de un conflicto que amenazaba con mirarse en el espejo de Venezuela. "Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente". El multimillonario republicano dijo que durante la conversación telefónica se habló sobre "la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido". Reveló también que el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, estaban realizando "los arreglos necesarios" para un encuentro bilateral que "tendrá lugar en la Casa Blanca". A lo que Petro dijo luego: "si hay que hablar voy dónde sea". Una disposición que le permitió asegurar que en la noche del miércoles Colombia "podía dormir tranquila".

Luego, en un acto masivo, amplió su versión de lo sucedido: "me dejó hablar, y en la conversación toqué dos temas, para no alargarme: que se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente. Si no se dialoga, hay guerra, nos lo ha enseñado la historia, hasta mi abuelo lo sabía. Lo que sucedió hoy, después de mucho tiempo, es que hablamos, y restablecí comunicación por primera vez".

Petro le reiteró a su interlocutor las cifras que permitieron la disminución del sembrado de coca y cómo habían aumentado las incautaciones: 1000 toneladas en 2024 y una cifra mayor en 2025. Habló de los 700 extraditados a Estados Unidos y la sustitución de cultivos voluntaria. "Y le dije: muchos políticos que han llegado al Estado de La Florida tienen relaciones con el narcotráfico". La paz de Colombia, añadió el presidente, puede ser "la paz de Venezuela", y hay que quitar el mayor factor de violencia bilateral que se llama Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla de origen guevarista que opera a ambos lados de la frontera y tiene protección del madurismo. Petro reveló haber hablado con la "presidenta encargada", Delcy Rodríguez. "Y queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para estabilizar a la sociedad venezolana".

El petróleo también estuvo presente en el sorpresivo diálogo con el presidente de EEUU: "podemos hacer una alianza, hay una oportunidad inmensa si se deja de consumir petróleo y gas que es responsable de la crisis climática. Si crece pasamos de crisis a colapso, lo dicen los científicos. Si eso sucede, nuestros nietos morirán. Y eso no puede ser, y le dije a Trump, la alianza debe basarse en energía limpia".

Giro inesperado

La charla se extendió por más de 40 minutos, los suficientes para provocar sorpresa política en un país estremecido por su vecindad con Venezuela y ante la creciente tensión de los últimos meses entre Trump y un Petro que ha sido muy crítico con los hundimientos de embarcaciones en el Caribe sur y el Pacífico y, en especial, el ataque de las fuerzas especiales norteamericanas que derivó en el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el pasado sábado. Para el gobernante de izquierda se trató de un episodio de "barbarie" contrario a la legislación internacional que obligaba a Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos a tomar cartas en un asunto de enorme gravedad.

Mientras los mandatarios platicaban, en el centro de Bogota se llevaba a cabo una movilización "en defensa de la soberanía". El "plazoletazo" había sido convocado por el propio Gobierno después de que el presidente de Estados Unidos deslizara la posibilidad de una operación militar en territorio colombiano. "Suena bien", dijo ante una pregunta periodística sobre ese eventual escenario de conflicto. A lo que Petro respondió a través de X que Colombia se defendería de una eventual incursión armada

Tras la conversación, el mandatario se dirigió a los manifestantes. "He tenido una disputa verbal con Trump por redes. Me habían dicho que no debía usar redes en una cosa de esas, pero si estábamos incomunicados que más íbamos a usar. La incomunicación fue desde el principio que se posesionó. Yo hablé cuatro veces con Joe Biden y no hubo problemas. Esa incomunicación genera violencia. Después del debate en redes tuvo otra versión y hoy hemos hablado por primera vez desde que es presidente". En virtud de esa charla tuvo que cambiar su mensaje ante los manifestantes. "El primer discurso era bastante duro", dijoen relación con la línea argumental que debió poner entre paréntesis tras hablar con su colega norteamericano. Iba a hablar de la disposición de muchos colombianos a inmolarse por la soberanía. Tuvo que recurrir a otras palabras y a una explicación acerca del nuevo escenario de posible entendimiento. "Engañaron a Trump (sobre Colombia), es mi opinión, con sus aliados del estado de La Florida, y salió diciendo algo que es absurdo para cualquier ciudadano", dijo sobre las acusaciones que el magnate había formulado en su contra.

Días de tensión

Apenas pocas horas atrás, la situación era totalmente al revés. "Colombia está gobernada por un hombre enfermo, que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos, pero no va a seguir por mucho más tiempo, déjenme decirles", había dicho el multimillonario. Colombia envió una nota de protesta diplomática a la Casa Blanca en rechazo a ese lenguaje que calificó de intervencionista. "No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo", respondió a la par Petro.

El diálogo telefónico entre los mandatarios ha traído calma y descolocado a la derecha. El líder de ese espacio, el expresidente Álvaro Uribe había asegurado que Petro, "con lo que hace, se va aproximando a ese castrochavismo". Los norteamericanos, sostuvo Uribe, "vienen por Petro no por Colombia". El actual jefe de Estado lo calificó de "grosero".

